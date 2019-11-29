سياسة
2 دقيقة قراءة
ألطون ردّاً على الرئيس الفرنسي: تركيا تلعب دوراً حيويّاً في الناتو
أكّد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الجمعة، ردّاً على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قال فيها إنه لا يمكن لتركيا أن تنتظر دعماً من الناتو بخصوص عملية نبع السلام، أن بلاده تؤدِّي دوراً حيويّاً في الحلف.
ألطون ردّاً على الرئيس الفرنسي: تركيا تلعب دوراً حيويّاً في الناتو
ألطون أشار إلى أهمِّيَّة قوة وفاعلية حلف الأطلسي / AA
29 نوفمبر 2019

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الجمعة، إن بلاده أحد أهمّ أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتؤدي دوراً حيويّاً في الحلف.

جاء ذلك في تغريدات نشرها ألطون ردّاً على تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال فيه إنه لا يمكن لتركيا أن تنتظر دعماً وتضامناً من الناتو لعملية تهدِّد التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي بقيادة واشنطن، في إشارة إلى عملية نبع السلام شمالي سوريا.

وأوضح ألطون أن "تركيا دولة موثوق بها تواصل الإيفاء بواجباتها داخل حلف الناتو، وستواصل البحث عن سبل لتحسين فاعلية وصلاحية الحلف".

وأشار إلى أهمِّيَّة قوة وفاعلية حلف الأطلسي من حيث الأمن الجماعي للدول الأعضاء في الحلف.

وأضاف أنه "كحال لدى جميع المنظَّمات الدولية الأخرى، لدى الناتو حاجة أيضاً إلى الإصلاح والتحديث مع التقادم".

وأفاد بأن أعضاء حلف الناتو مسؤولون عن توجيه هذه العملية في هذا الإطار.

وشدّد رئيس دائرة الاتصال على أن بلاده تعرض مقترحاتها لقادة الحلف في كل مناسبة، وتدعو الدول الأعضاء إلى تَفَهُّم المخاوف الأمنية القوميَّة لتركيا.

وأكَّد أنه على كل دولة مسؤولة في الحلف عرض مقترحها الخاص بالإصلاح مع احترام المصالح المشتركة والأمن لجميع الدول الأعضاء.

وقال إن من الإجحاف إلقاء دولة (فرنسا) اللوم على حلف الناتو جرَّاء مشكلاتها الخارجية واختياراتها الخاطئة وحساباتها الداخلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us