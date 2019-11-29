سياسة
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الحوثيون يعلنون إسقاط أباتشي سعودية ومقتل قائدَيها
قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها أسقطت طائرة هليكوبتر سعودية من طراز أباتشي بالقرب من حدود اليمن مع السعودية الجمعة، مما أسفر عن مقتل قائدَيها.
الحوثيون يعلنون إسقاط أباتشي سعودية ومقتل قائدَيها
للعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين / AA Archive
29 نوفمبر 2019

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية إسقاط طائرة هليكوبتر سعوديَّة من طراز أباتشي بالقرب من حدود اليمن مع السعوديَّة الجمعة، مِمَّا أسفر عن مقتل قائدَيها الاثنين.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين على تويتر: "الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة أباتشي سعوديَّة بصاروخ أرض-جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقاً. وقد تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير في أثناء قيامها بأعمال عدائية، ومصرع طاقمها المكوَّن من اثنين سعوديَّين واحترقت بالكامل".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات التابعة للحكومة ومسلَّحي الحوثيين، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعوديَّة، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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