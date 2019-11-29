سياسة
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ترمب يزور أفغانستان فجأة ويعلن استعداد طالبان لاستئناف المحادثات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة، إن حركة طالبان مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من زيارة لم يعلن عنها من قبل، أجراها ترمب للقوات الأمريكية في أفغانستان بمناسبة عيد الشكر.
ترمب يزور أفغانستان فجأة ويعلن استعداد طالبان لاستئناف المحادثات
ترمب قال إن الولايات المتحدة وطالبان منخرطتان في محادثات سلام / AP
29 نوفمبر 2019

أجرى الرئيس الأمريكيّ دونالد ترمب زيارة مفاجئة لأفغانستان، لقضاء بعض الوقت مع القوات الأمريكيَّة هناك بمناسبة عيد الشكر. وخلال زيارته أعلن أن الولايات المتَّحدة وحركة طالبان منخرطتان في محادثات سلام، وأنه يعتقد أن الحركة تريد وقف إطلاق النار.

وخلال زيارته قال ترمب إن الولايات المتَّحدة وطالبان منخرطتان في محادثات سلام، وأصرّ على أن طالبان تريد عقد اتفاق بعد إطلاق نار كثيف من الولايات المتَّحدة في الأشهر الأخيرة.

تأتي الزيارة بعد أكثر من شهرين من وقف ترمب فجأة محادثات السلام مع حركة طالبان بعد تفجير في كابول أسفر عن مقتل 12 شخصاً، بينهم جندي أمريكيّ.

وفي أفغانستان حاليًّا نحو 13000 جندي أمريكيّ، بالإضافة إلى آلاف من قوات حلف شمال الأطلسي بعد 18 عاماً من الغزو الذي قادته الولايات المتَّحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وكانت مسوَّدة اتفاق تَوصَّل إليها الجانبان في سبتمبر/أيلول تقضي بسحب نحو خمسة آلاف جندي أمريكيّ مقابل ضمانات بأن لا تكون أفغانستان قاعدة لانطلاق هجمات من جماعات متشددة على الولايات المتَّحدة أو حلفائها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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