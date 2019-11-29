أجرى الرئيس الأمريكيّ دونالد ترمب زيارة مفاجئة لأفغانستان، لقضاء بعض الوقت مع القوات الأمريكيَّة هناك بمناسبة عيد الشكر. وخلال زيارته أعلن أن الولايات المتَّحدة وحركة طالبان منخرطتان في محادثات سلام، وأنه يعتقد أن الحركة تريد وقف إطلاق النار.

وخلال زيارته قال ترمب إن الولايات المتَّحدة وطالبان منخرطتان في محادثات سلام، وأصرّ على أن طالبان تريد عقد اتفاق بعد إطلاق نار كثيف من الولايات المتَّحدة في الأشهر الأخيرة.

تأتي الزيارة بعد أكثر من شهرين من وقف ترمب فجأة محادثات السلام مع حركة طالبان بعد تفجير في كابول أسفر عن مقتل 12 شخصاً، بينهم جندي أمريكيّ.

وفي أفغانستان حاليًّا نحو 13000 جندي أمريكيّ، بالإضافة إلى آلاف من قوات حلف شمال الأطلسي بعد 18 عاماً من الغزو الذي قادته الولايات المتَّحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وكانت مسوَّدة اتفاق تَوصَّل إليها الجانبان في سبتمبر/أيلول تقضي بسحب نحو خمسة آلاف جندي أمريكيّ مقابل ضمانات بأن لا تكون أفغانستان قاعدة لانطلاق هجمات من جماعات متشددة على الولايات المتَّحدة أو حلفائها.