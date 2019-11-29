سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
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خلاصات من TRT عربي: 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
جاوش أوغلو: إذا اعترض بعض الدول على إزالة المخاوف الأمنية فلن توجد وحدة في الناتو الذي تكون القرارات داخله بالإجماع / AA
29 نوفمبر 2019

أهم الأحداث:

أنقرة تطالب الناتو بالتحرك لإزالة مخاوف الحلفاء الأمنية، وتركيا وقطر تجريان مباحثات عسكرية وتوقّعان اتفاقاً ماليّاً.

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جاوش أوغلو: على الناتو التحرك لإزالة مخاوف جميع الحلفاء

شدّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، على ضرورة أن يتحرك حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإزالة مخاوف جميع الحلفاء، وقال إن خطط الناتو بشأن حماية الحلفاء، تُنشَر على فترات معيَّنة، وإن الحدود الشمالية للحلف تشمل دول البلطيق والجنوبية تشمل تركيا. [TRT عربي]

وأضاف: "على الناتو التحرك لإزالة مخاوف جميع الحلفاء، والمطلوب في هذا الصدد لمنطقة البلطيق يجب أن يُطلَب لنا أيضاً". [الأناضول]

وبيّن جاوش أوغلو أنه إذا اعترض بعض الدول على إزالة المخاوف الأمنية، فلن توجد وحدة في الناتو الذي تكون القرارات داخله بالإجماع أصلاً. [TRT عربي]

تركيا وقطر تُجرِيان مباحثات عسكرية وتوقّعان اتفاقاً ماليّاً

التقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية غانم بن شاهين الغانم الخميس، قائد القوات الخاصة التركية عمر أرطغرل أربكان، وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان، إنه نوقشت خلال اللقاء المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك، دون تفاصيل حول الزيارة ومدّتها. [الأناضول]

من جهة أخرى، وقعت تركيا وقطر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية ومركز قطر للمال، ووقّع مذكّرة التفاهم عن الجانب التركي رئيس المكتب المالي برئاسة الجمهورية غوكسال أشان، وعن الجانب القطري الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة، بحضور أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد. [TRT عربي]

وحسب البيان فإن مذكرة التفاهم المذكورة تستهدف تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين أنقرة والدوحة. وفي هذا الإطار ستسهّل مزاولة المؤسسات المالية النشطة في قطر فاعلياتها لدى مركز إسطنبول المالي، مقابل مزاولة المؤسسات المالية العاملة في تركيا فاعلياتها في قطر. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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