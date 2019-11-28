التقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية غانم بن شاهين الغانم الخميس، قائد القوات الخاصة التركية عمر أرطغرل أربكان.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان، إنه جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك، من دون تفاصيل حول الزيارة ومدتها.

والاثنين الماضي، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقر قيادة القوات المشتركة التركية-القطرية، على هامش زيارته إلى الدوحة.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري بين البلدين، عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ، بعد تصديق البرلمان التركي لها واعتمادها من الرئيس أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، جرت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، ونفذت تدريبات عسكرية مشتركة.

وتكثفت الزيارات المتبادلة على مستويات عسكرية متعددة، أحدثها زيارة رئيس الأركان العامة بالجيش التركي ياشار غولر إلى الدوحة في سبتمبر/أيلول الماضي.

تعاون مالي اقتصادي

من جهة أخرى، وقعت تركيا وقطر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية ومركز قطر للمال.

وذكر بيان صادر عن المكتب المالي للرئاسة التركية الخميس، أن توقيع المذكرة جرى على هامش زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان الاثنين الماضي، إلى قطر.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب التركي رئيس المكتب المالي برئاسة الجمهورية غوكسال أشان، وعن الجانب القطري الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة، بحضور أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وحسب البيان، فإن مذكرة التفاهم المذكورة تستهدف تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين أنقرة والدوحة.

وأشار البيان إلى أن المكتب المالي التركي ومركز قطر للمال سيتعاونان في مختلف القطاعات المالية.

وفي هذا الإطار، ستسهّل مزاولة المؤسسات المالية النشطة في قطر فاعلياتها لدى مركز إسطنبول المالي، مقابل مزاولة المؤسسات المالية العاملة في تركيا فاعلياتها في قطر.

وقال أشان إن التعاون المالي بين أنقرة والدوحة ستكون له نتائج على النظام المالي العالمي، حسب البيان.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة إن توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين سيعزز من التعاون الثنائي القائم بينهما.

واختتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، زيارة رسمية إلى قطر، أثمرت توقيع البلدين 7 اتفاقيات في مجالات مختلفة.