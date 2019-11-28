كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الخميس، أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زار السعودية بشكل غير معلن الشهر الماضي، والتقى مسؤولين كباراً لم تسمِّهم الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عربي لم تسمّه قوله إن الوزير القطري أبلغ الرياض استعداد الدوحة لقطع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت الصحيفة إن هذه الزيارة تأتي في وقت تبذل فيه السعودية جهوداً وتقوم بتحركات واسعة بغية حل عدد من الملفات التي تثقل كاهلها إقليمياً، وأشارت إلى أن مسؤولين من الدوحة والرياض يستعدون لعقد لقاء يبحثون فيه تفاصيل ما يمكن لقطر فعله لقطع علاقاتها مع الإخوان.

وعن التحركات الأخيرة لحل الأزمة الخليجية، نقلت الصحيفة عن مسؤول قطري لم تسمّه قوله: "رحبنا بكل فرصة لحل الحصار المستمر، عبر الحوار المفتوح والاحترام المتبادل لسيادة كل دولة".

وكان مساعد وزیر الخارجیة الكویتي أحمد ناصر المحمد الصباح أعرب الشهر الجاري، عن أمل بلده في أن "تشھد المرحلة القريبة المقبلة نوعاً من الانفراج المنشود" في الأزمة الخليجية، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

تصريح الوزير الكويتي جاء بعد تأكيد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، استعداد الدوحة للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون، وحديث أشخاص مقربين من النظام الإماراتي عن تطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي، حسب وكالة الأناضول.

ولا تزال الأزمة الخليجية مستمرة منذ أن قطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها مع قطر في 5 يونيو/حزيران 2017، وفرضت "إجراءات عقابية" عليها.