سياسة
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بارزاني: نعارض وجود PKK الإرهابي في العراق
أكد رئيس إقليم شمال العراق أنه يعارض وجود تنظيم PKK الإرهابي في سنجار ومناطق أخرى من العراق، مشيراً إلى أن منطقة سنجار ليست تحت سيطرة الإقليم في الوقت الراهن، بل تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية.
بارزاني: نعارض وجود PKK الإرهابي في العراق
مسرور بارزاني يرفض تواجد تنظيم PKK الإرهابي في العراق / AA
28 نوفمبر 2019

قال رئيس وزراء إقليم شمال العراق مسرور بارزاني، إنهم يعارضون تواجد تنظيم PKK الإرهابي في سنجار، وبقية مناطق العراق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة أنقرة.

وأشار بارزاني إلى أن منطقة سنجار ليست تحت سيطرة الإقليم في الوقت الراهن، بل تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية.

وأضاف: "كما قلنا في الماضي، نحن عموماً نعارض وجود تنظيم PKK في سنجار ومناطق أخرى من العراق".

وأكد بارزاني أهمية علاقات الإقليم مع تركيا، واصفاً إياها بـ"التاريخية والاستراتيجية".

وأشار إلى أن زيارته الحالية إلى تركيا هي الأولى بشكل رسمي، مشدداً على أهمية تطوير العلاقات بين أنقرة وأربيل.

وأوضح أنه بحث مع جاوش أوغلو المستجدات الإقليمية، وأنهما أجمعا على أن السلام والاستقرار هام جداً بالنسبة لسكان المنطقة.

وتابع: "أوضحت لجاوش أوغلو أننا نواصل الحوار للتوصل إلى اتفاق بين أربيل وبغداد، ومدى أهمية ذلك بالنسبة للمنطقة. إقليم كردستان العراق سيكون بوابة لتطوير التجارة مع باقي أجزاء العراق".

وأكد بارزاني إدراكهم أن الأمن مسألة هامة للجميع، مشدداً على مواصلة مكافحة جميع المجموعات الإرهابية، وأهمية القيام بذلك بشكل مشترك.

ولفت إلى أنه ناقش مع جاوش أوغلو، الملف السوري أيضاً، خلال لقائهما، معرباً عن ترحيبهم بالتعاون الذي تبديه تركيا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتأمين عودة اللاجئين إلى ديارهم بشكل طوعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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