سياسة
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إصابات في صفوف المدنيين جرَّاء أعمال إرهابية شمالي سوريا
أُصيبَ 7 مدنيين في انفجار سيارات مفخَّخة في مدينتي عفرين والباب شمالي سوريا الواقعتين تحت سيطرة الجيش الوطني السوري. ووجّهت مصادر أمنية في المدينتين أصابع الاتهام في الانفجارين المذكورين إلى تنظيم PKK الإرهابي.
إصابات في صفوف المدنيين جرَّاء أعمال إرهابية شمالي سوريا
يستهدف عناصر التنظيم تكراراً مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري انطلاقاً من تل رفعت / AA
28 نوفمبر 2019

أُصيبَ 5 مدنيين في انفجار سيارتين مفخختين في مدينتي عفرين والباب شمالي سوريا الواقعتين تحت سيطرة الجيش الوطني، فيما جُرح مدنيان جنوبي عفرين.

وأصيب 4 مدنيين في انفجار سيارة مفخَّخة في مدينة الباب، فيما جُرح شخص في انفجار مماثل في مدينة عفرين.

ووجّهت مصادر أمنية في المدينتين أصابع الاتهام في الانفجارين المذكورين إلى تنظيم PKK الإرهابي.

كما جُرح شخصان في سقوط قذائف هاون أطلقها إرهابيو تنظيم PKK/YPG على قرية إناب جنوب عفرين.

وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي رغم الاتفاق الذي تَوصَّل إليه الجانبان التركي والروسي في 17 أكتوبر/تشرين الأول، وينصّ على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتَي منبج وتل رفعت، خلال 150 ساعة.

ورغم الاتفاق يواصل YPG الإرهابي احتلال تل رفعت التي سيطرت عليها بدعم جوي روسي عام 2016، فيما طُرِدَت عناصر التنظيم من مدينة عفرين شمالي سوريا في مارس/آذار 2018، ضمن عملية غصن الزيتون التي نفّذَها الجيش التركي والجيش الوطني السوري (السوري الحر آنذاك).

ويستهدف عناصر التنظيم باستمرار مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري انطلاقاً من تل رفعت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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