سياسة
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ساركوزي يحذّر من انهيار أوروبا "كأحجار الدومينو"
حذّر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، من انهيار أوروبا كلعبة "الدومينو" على خلفية الدعوات الانفصالية في بعض دول القارة. جاء ذلك خلال ندوة حول مستقبل أوروبا نظمتها جامعة فرانسيسكو دي فيتوريا الإسبانية في العاصمة مدريد.
ساركوزي يحذّر من انهيار أوروبا "كأحجار الدومينو"
 انتقد ساركوزي "جمود" الدول الأوروبية في مواجهة حركات الاستقلال والانفصال / AP
28 نوفمبر 2019

حذّر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي من انهيار أوروبا كلعبة "الدومينو" على خلفية الدعوات الانفصالية في بعض دول القارة، سواء سعي بريطانيا للخروج من الاتِّحاد الأوروبيّ، أو تلك الدعوات المنتشرة في إقليم كتالونيا الإسباني.

جاء ذلك خلال ندوة حول مستقبل أوروبا نظّمَتها جامعة فرانسيسكو دي فيتوريا الإسبانية في العاصمة مدريد الثلاثاء، وبُثّت على صفحة الجامعة على تويتر.

وشارك في الندوة بجانب الرئيس الفرنسي السابق، رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه ماريا أزنار.

وقال ساركوزي: "إذا استقلّت كتالونيا بعد خروج بريطانيا من الاتِّحاد الأوروبيّ (بريكست)، سيكون ذلك صادماً لكم، لكنه أيضاً سيكون له تاثير يشبه تأثير لعبة الدومينو"، في إشارة إلى انهيار أحجار تلك اللعبة بالتتابع إذا سقط حجر واحد.

كذلك انتقد "جمود" الدول الأوروبيَّة في مواجهة حركات الاستقلال والانفصال المذكورة، وأضاف: "هذا الجمود هو الذي سيسمح لأولئك الذين يريدون كسر كل شيء بأن يصبحوا الممثل الوحيد للحلم (الأوروبيّ)".

وفي السياق نفسه وصف ساركوزي بريسكست بأنه "ضرب من الجنون"، ويهدّد مستقبل أوروبا والغرب في السنوات المقبلة، لافتاً إلى أنّ "التقسيم مثل السم، في البداية يكون محدود الأثر، ثم ينتشر".

وتابع: "يعتقدون أن مشكلة أوروبا تنحصر في الأحزاب السياسية، لكنهم يُغفِلون تراجع أوروبا والغرب لأسباب ديمغرافية".

وفسّر تصريحاته قائلاً: "قديماً كان محور العالَم يمر عبر الغرب، لكن اليوم تحول إلى الشرق، فمن بين 7 مليارات شخص يعيشون على الأرض، يعيش 4 مليارات في آسيا، و800 مليون فقط في أوروبا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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