سياسة
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تركيا توقّع مذكّرتَي تفاهُم مع حكومة الوفاق الوطني الليبية
وقّعَت تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية مذكّرتَي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
تركيا توقّع مذكّرتَي تفاهُم مع حكومة الوفاق الوطني الليبية
 استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليّاً فايز السراج / AA
28 نوفمبر 2019

قال بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأربعاء، إن تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية وقّعتا مذكرتَي تفاهم.

وأشار إلى أن المذكرة الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، التي تهدف إلى حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

جاء ذلك على هامش استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليّاً فايز السراج.

وجرى لقاء أردوغان مع السراج في قصر دولما بهتشه بمدينة إسطنبول، بعيداً عن عدسات الصحفيين. واستمر اللقاء ساعتين و15 دقيقة، دون الإفصاح عن فحوى الحديث ما دار بينهما.

وأوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون في عدة تغريدات ماهية الاتفاقيات الجديدة الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، مؤكداً أن اتفاق التعاون الأمني والعسكري الموقَّع مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا هو نسخة أوسع من اتفاق التعاون العسكري السابق.

وأشار ألطون إلى أن الاتفاقية الجديدة تؤسس لعمليات التدريب والتعليم، وتهيكل الإطار القانوني، وتعزز العلاقات بين الجيشين التركي والليبي.

وأضاف: "يجب أن يتبع دعم تركيا للحكومة الشرعية في ليبيا المدعومة من الأمم المتحدة دعم أوسع من جهات فاعلة أخرى".

من جهة أخرى قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، إن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مع تركيا تغطي جميع الجوانب الأمنية، وتخص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات الأمنية مع الحكومة التركية.

وأضاف باشاغا في تصريحات لوسائل إعلام محلية الأربعاء، أن بنود المذكرة تتضمن التدريب وتبادل الخبرات وتطوير المنظومات الأمنية وكل ما يتعلق بالتدريب الأمني سواء كان أفراداً أو ضباطاً، مشيراً إلى أن أهمية المذكرة ستكون في إطار تعاون أمني كامل على غرار التعاون الأمني مع واشنطن في ما يخصّ مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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