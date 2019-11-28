سياسة
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جرافات الاحتلال تهدم 4 منازل وتقتل فلسطينيّاً في الضفة الغربية
هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، أربعة منازل تعود إلى معتقَلين فلسطينيين متهَمين بقتل جندي إسرائيلي، في بلدة بيت كاحل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، واصطدمت إحدى الجرافات بمركبة نقل مما أسفر عن مقتل فلسطيني.
جرافات الاحتلال تهدم 4 منازل وتقتل فلسطينيّاً في الضفة الغربية
جرافات الاحتلال الإسرائيلي تهدم أربعة منازل لفلسطينيين في الضفة الغربية وتقتل فلسطينيّاً
28 نوفمبر 2019

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس أربعة منازل فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة، تعود ملكيتها إلى عائلات أسرى فلسطينيين متهَمين بقتل جندي إسرائيلي.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة بيت كاحل غربي الخليل، برفقة جرّافات شرعت في عملية هدم أربعة منازل تعود إلى أسيرين، هما الشقيقان قاسم وأحمد العصافرة، وابن عمهما نصير العصافرة، ويوسف زهور.

وتتهم إسرائيل الأسرى الأربعة بقتل جندي إسرائيلي في مستوطنة غوش عتصيون شمالي الخليل، مطلع أغسطس/آب الماضي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية محلية بأن إحدى جرافات الاحتلال اصطدمت بمركبة على طريق حاجز ترقوميا غربي الخليل، مما أسفر عن وفاة مواطن فلسطيني يُدعى محمد نصار النواجعة من مدينة يطا، وإصابة نجله.

واندلعت مواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعشرات الشبان في بيت كاحل، استخدم خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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