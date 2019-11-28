هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس أربعة منازل فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة، تعود ملكيتها إلى عائلات أسرى فلسطينيين متهَمين بقتل جندي إسرائيلي.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة بيت كاحل غربي الخليل، برفقة جرّافات شرعت في عملية هدم أربعة منازل تعود إلى أسيرين، هما الشقيقان قاسم وأحمد العصافرة، وابن عمهما نصير العصافرة، ويوسف زهور.

وتتهم إسرائيل الأسرى الأربعة بقتل جندي إسرائيلي في مستوطنة غوش عتصيون شمالي الخليل، مطلع أغسطس/آب الماضي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية محلية بأن إحدى جرافات الاحتلال اصطدمت بمركبة على طريق حاجز ترقوميا غربي الخليل، مما أسفر عن وفاة مواطن فلسطيني يُدعى محمد نصار النواجعة من مدينة يطا، وإصابة نجله.

واندلعت مواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعشرات الشبان في بيت كاحل، استخدم خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.