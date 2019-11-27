سياسة
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توقعات بنمو الاقتصاد التركي بـ5% خلال الربع الأخير من 2019
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي عن اعتقاده بأن نمو الاقتصاد التركي في الربع الرابع والأخير من العام الجاري، قد يصل إلى 5%. وأوضح الوزير أن اقتصاد بلاده تعرض في 2018 لـ3 هجمات خارجية كبيرة، مضيفاً أن تركيا استطاعت بإمكاناتها المحلية تجاوز الهجمات.
توقعات بنمو الاقتصاد التركي بـ5% خلال الربع الأخير من 2019
ألبيرق كشف عن تعرض اقتصاد تركيا  لـ3 هجمات خارجية كبيرة في 2018 / AA
27 نوفمبر 2019

أعرب وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، عن اعتقاده بأن نمو الاقتصاد التركي في الربع الرابع والأخير من العام الجاري، قد يصل إلى 5%.

جاء ذلك في كلمة له خلال مناقشة موازنة عام 2020 لوزارة الخزانة والمالية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، الأربعاء.

وأوضح ألبيرق أن اقتصاد بلاده تعرض في 2018 لـ3 هجمات خارجية كبيرة. مبيناً أن بلاده لم تلجأ إلى صندوق النقد الدولي رغم تلك الهجمات.

وأضاف أن تركيا استطاعت بإمكاناتها المحلية، تجاوز تلك الهجمات، مؤكداً في هذا السياق أن كافة المحاولات الرامية لإلحاق أضرار بالاقتصاد التركي ستبوء بالفشل.

ولفت إلى أن البنك المركزي التركي والبنوك الحكومية، ستكشف عن أرباحها خلال العام الحالي من معاملات الخزينة، وأن هذه الأرباح هي الأعلى في تاريخ الجمهورية التركية.

ارتفاع النمو الاقتصادي

والأسبوع الماضي، رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي من سالب 0.3%، إلى 0.3% خلال 2019، ومن 1.6% إلى 3% خلال 2020.

وحسب تقرير التوقعات الاقتصادية المؤقتة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، الذي صدر الخميس عن المنظمة، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد التركي مزيداً من التحسن ليحقق نمواً بنسبة 3.2% خلال 2021.

التقرير أشار كذلك، إلى تعافي النمو في الاقتصاد التركي خلال الأشهر الأخيرة، مؤكداً أن الحوافز التي وفرتها الحكومة ساهمت في إنعاش الطلب الداخلي أكثر من المتوقع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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