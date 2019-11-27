بعد نحو 5 سنوات من الحرب والدمار في اليمن، بين عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي أطلقها التحالف في اليمن، معلناً هدفه الرئيسي بعودة الشرعية اليمنية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، أعلنت وسائل إعلام أمريكية عن ضلوع السعودية والإمارات، طرفا التحالف الأساسيين، في تسرب أسلحة ومدرعات أمريكية إلى جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن عدُوّا الحكومة الشرعية.

شبكة CNN الأمريكية كشفت، مساء الثلاثاء، عن إرسال وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون محققين إلى كلٍّ من السعودية والإمارات للتحقيق فيما توصلت إليه الشبكة بتقرير نشرته مطلع العام الجاري، حول نقل نوع معين من الأسلحة الأمريكية المستخدمة من جانب حليفتَي واشنطن إلى مقاتلين حوثيين وإلى عناصر من القاعدة.

وأشارت رسالة لوزارة الخارجية الأمريكية، حصلت عليها CNN، إلى أن وفداً مشتركاً من الخارجية والبنتاغون أجرى زيارة إلى الإمارات في سبتمبر/أيلول، للتأكد مما جرى للعربات المدرعة التي زودت واشنطن أبوظبي بها، وأوضحت كذلك أن زيارة مشابهة من المقرر إجراؤها إلى السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأرسلت الخارجية هذه الرسالة إلى المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، إليزابيث وارن، والتي حاولت الاتصال بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرتين على الأقل خلال العام الجاري، للحصول على أجوبة حول تزويد واشنطن المتواصل لأطراف الحرب المدمرة في اليمن، بالسلاح.

تحقيق يكشف الانتهاكات

"كيف وصلت الأسلحة الأمريكية إلى الحوثيين والقاعدة باليمن؟"بهذا السؤال عنونت CNN تحقيقها الذي نشرته في فبراير/شباط الماضي، حول تسرب أسلحة أمريكية إلى يد الحوثيين وتنظيمات إرهابية.

إذ كشف التحقيق أن مدرعات أمريكية الصنع تُعرف بـ"MRAPs" بيعت للسعودية والإمارات، نُقلت إلى جماعات من بينها مقاتلون مرتبطون بتنظيم القاعدة الإرهابي، ومقاتلون من جماعة الحوثي، في خرق للاتفاقيات المبرمة مع واشنطن، وقد استخدمت هذه المجموعات الأسلحة ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وفي تحقيقها أوضحت الشبكة الأمريكية أن "أعداداً كبيرة من المركبات المدرعة الأمريكية التي تقدر بملايين الدولارات مهجورة على الطريق". وقالت "مرحباً بكم في اليمن، حيث إن الأسلحة التي صُنعت في أمريكا تباع وتُسرق وتُهجر وتشق طريقها إلى الأيدي الخطأ".

في حينها، تمكنت CNN من الحصول على الرقم التسلسلي لإحدى المدرعات التي استولى عليها الحوثيون، وتحققت من أنها جزء من عملية بيع أمريكية بقيمة 2.5 مليار دولار إلى الإمارات، شريك التحالف الرئيسي. كما نشرت CNN في تحقيقها لقطات تُظهر عناصر مليشيات أبو العباس المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، وهي تتجول بمدرعات أمريكية في شوارع مدينة تعز اليمنية.

وبناء على هذه الأدلة أعلن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية عن فتح تحقيق في انتهاكات اتفاقيات الأسلحة الأمريكية من قبل الشركاء في التحالف.

التحالف.. إنكار ومماطلة

وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن "الأجوبة غير الكاملة المتكررة" من السعودية والإمارات أخّرت سير التحقيقات، مشيرة إلى أن الزيارات الأخيرة إلى السعودية والإمارات تسعى "للاطلاع على الرواية الكاملة حول الظروف المتعلقة بهذه المعدات وأي خرق محتمل للاتفاقيات"، وفقاً لرسالة الخارجية.

وفي معرض ردها على هذه التطورات، قالت المرشحة الديمقراطية وارن إنها "منزعجة من قلة التعاون الواضح في هذه العملية من جانب السعودية والإمارات، ما يدعو للتساؤل حول ما إذا كان بيع الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى لهاتين الحكومتين يصب في مصلحة الولايات المتحدة".

من جانبه، نفي المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، العقيد تركي المالك، في وقت سابق من الشهر الجاري، توريد أي أسلحة أمريكية للحوثيين أو لعناصر من القاعدة، قائلاً: "إن استخدام جميع المعدات العسكرية من قبل القوات السعودية يتماشى مع شروط المبيعات العسكرية الأجنبية، والتي تتبناها الحكومة الأمريكية ومع تنفيذ لوائح الاتجار الدولي للأسلحة".

كما أنكر مسؤول إماراتي رفيع الأمرَ، وقال في تصريحات لـCNN في أكتوبر/تشرين الأول الماضي "لا وجود لحوادث استُخدمت فيها أسلحة أمريكية الصنع دون إشراف مباشر من الإمارات، باستثناء 4 عربات استولى عليها الأعداء".

ومع استمرار المعارك في البلاد، التي لا تلوح في الأفق نهاية قريبة، يظل الشعب اليمني هو المتضرر الأكبر من كل ما يجري، إذ أودت الحرب الطاحنة في اليمن بحياة أكثر من 100 ألف شخص منذ عام 2015، وفقاً لمشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها، كما جعلت الحرب معظم الأهالي بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.