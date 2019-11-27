سياسة
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الكرملين مودّعاً جاسوسة سوفيتية: فارتانيان غيّرت التاريخ
قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "من دون جوهر فارتانيان وزوجها جيفورك، ربما كان تاريخ عالمنا مختلفاً. هذان شخصان تركا بصمتيهما على تاريخ البشرية".
الكرملين مودّعاً جاسوسة سوفيتية: فارتانيان غيّرت التاريخ
الكرملين يثني على جاسوسة سوفيتية راحلة يقول إنها ربما غيّرت التاريخ / وسائل التواصل
27 نوفمبر 2019

أثنى الكرملين، الأربعاء، على ضابطة المخابرات السوفيتية الراحلة جوهر فارتانيان التي ساعدت على إحباط مؤامرة نازية لقتل ونستون تشرشل وجوزيف ستالين وفرانكلين روزفلت قائلاً: إن حياتها المهنية ربما غيّرت مجرى التاريخ.

وكانت فارتانيان، التي توفيت يوم الاثنين عن عمر 93 عاماً، عميلة سرية ميدانية على مدى عقود، ويقال إنها ساعدت في إحباط مخطط مدعوم من أدولف هتلر لاغتيال قادة الحلفاء في أول مؤتمر "للثلاثة الكبار" والذي عُقد في طهران في 1943.

وُلدت فارتانيان في أرمينيا في 1926 وانتقلت إلى إيران في الثلاثينيات؛ حيث انضمت عندما كان عمرها 16 عاماً لجماعة مناهضة للفاشية قادها زوجها المستقبلي والجاسوس السوفيتي جيفورك فارتانيان الذي كان مكلفاً بتأمين المؤتمر الذي عُقد إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال جيفورك فارتانيان إن الجماعة السوفيتية، التي كشفت بالفعل أكثر من 400 عميل نازي في إيران، حددت مجموعة من القتلة المأجورين النازيين قبل المؤتمر واعتقلتهم ما أدى إلى إحباط المؤامرة التي تُعرف باسم عملية الوثب الطويل.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "من دون جوهر فارتانيان وزوجها جيفورك، ربما كان تاريخ عالمنا مختلفاً. هذان شخصان تركا بصمتيهما على تاريخ البشرية".

وعبر الرئيس فلاديمير بوتين، الذي كان ضابطاً أيضاً بالمخابرات السوفيتية في ألمانيا الشرقية إبان الحرب الباردة، عن تعازيه لعائلة وأقارب فارتانيان.

وتوفي جيفورك فارتانيان في عام 2012 عن عمر 87 عاماً.

مصدر:TRT عربي
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