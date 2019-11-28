سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
المتظاهرون ردّدوا شعارات مناهضة لإيران في أثناء اقتحام القنصلية بالنجف / AFP
28 نوفمبر 2019

أهم الأحداث:

حظر للتجوال في النجف بعد إحراق متظاهرين عراقيين القنصلية الإيرانية، وتعثر انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف لليوم الثالث.

    الجديد علىTRT عربي:

    التحالف في اليمن.. من دعم الشرعية إلى تسريب الأسلحة لأعدائها

    جنوب العراق.. الاحتجاجات تأخذ منحى تصعيدياً وسط مساعٍ حكومية للاحتواء

    شاهد!

    معتقلون أردنيون في السعودية

    اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

    تعثر انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف لليوم الثالث على التوالي، بعد مغادرة وفد النظام للمقر الأممي، وبعد ساعات من وصول وفود الأطراف السورية. [TRT عربي]

    وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل وفدا النظام ومنظمات المجتمع المدني، على التوالي، إلى المقر الأممي بعد أكثر من ساعتين من وصول وفد المعارضة والرئيس المشترك للجنة الدستورية عنها (المعارضة) هادي البحرة، فيما وصل الرئيس المشترك عن النظام أحمد الكزبري في وقت سابق الأربعاء. [TRT عربي]

    وانطلقت الدورة الثانية لأعمال اللجنة الدستورية الاثنين الماضي، على مستوى الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضواً، بالتوازي بين النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، على أن تستمر للجمعة المقبلة دون النجاح في انعقادها حتى الآن. [الأناضول]

    إحراق القنصلية الإيرانية في النجف

    قال مصدر أمني عراقي إن متظاهرين أضرموا النار الأربعاء في مبنى القنصلية الإيرانية بمدينة النجف، مقر السلطة الدينية الشيعية في العراق. من جهة أخرى قال مراسل TRT عربي في العراق، إن السلطات أعلنت فرض حظر التجوال في النجف، بعد خروج الأوضاع عن السيطرة. [TRTعربي]

    وأشار مصدر لوكالة الأناضول إلى أن قوات مكافحة الشغب لم تتمكن من السيطرة على الحشود، وهو ما دفعها إلى التراجع، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني تحاول إخماد النيران. من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأناضول أن محتجين حاولوا مراراً اقتحام القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء المجاورة دون جدوى. [TRTعربي]

    مصدر:TRT عربي
    اكتشف
    غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
    الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
    إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
    زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
    مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
    "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
    الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
    قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
    عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
    ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
    زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
    كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
    بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
    وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
    الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
    ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
    Contact us