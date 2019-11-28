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حظر للتجوال في النجف بعد إحراق متظاهرين عراقيين القنصلية الإيرانية، وتعثر انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف لليوم الثالث.

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اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

تعثر انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف لليوم الثالث على التوالي، بعد مغادرة وفد النظام للمقر الأممي، وبعد ساعات من وصول وفود الأطراف السورية. [TRT عربي]

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل وفدا النظام ومنظمات المجتمع المدني، على التوالي، إلى المقر الأممي بعد أكثر من ساعتين من وصول وفد المعارضة والرئيس المشترك للجنة الدستورية عنها (المعارضة) هادي البحرة، فيما وصل الرئيس المشترك عن النظام أحمد الكزبري في وقت سابق الأربعاء. [TRT عربي]

وانطلقت الدورة الثانية لأعمال اللجنة الدستورية الاثنين الماضي، على مستوى الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضواً، بالتوازي بين النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، على أن تستمر للجمعة المقبلة دون النجاح في انعقادها حتى الآن. [الأناضول]

إحراق القنصلية الإيرانية في النجف

قال مصدر أمني عراقي إن متظاهرين أضرموا النار الأربعاء في مبنى القنصلية الإيرانية بمدينة النجف، مقر السلطة الدينية الشيعية في العراق. من جهة أخرى قال مراسل TRT عربي في العراق، إن السلطات أعلنت فرض حظر التجوال في النجف، بعد خروج الأوضاع عن السيطرة. [TRTعربي]

وأشار مصدر لوكالة الأناضول إلى أن قوات مكافحة الشغب لم تتمكن من السيطرة على الحشود، وهو ما دفعها إلى التراجع، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني تحاول إخماد النيران. من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأناضول أن محتجين حاولوا مراراً اقتحام القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء المجاورة دون جدوى. [TRTعربي]