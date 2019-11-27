تسلمت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، 72 ناقلة مدرعات محلية الصنع من إنتاج شركتي BMC وÖztreyler التركيتين لصناعة المركبات البرية.

وقال نائب وزير الدفاع التركي محسن دره، خلال حفل التسليم الذي جرى في مدينة سكاريا، إن الوزارة بدأت حقبة جديدة من التعاون مع الشركات المدنية، لتوفير معدات محلية الصنع، وتزويد القوات المسلحة التركية بأنظمة صيانة حديثة.

وتصل سرعة الناقلات الجديدة إلى 90 كلم/ساعة، وتستطيع صعود مرتفعات حادة، كما يمكنها عبور بِرك مائية بعمق 75 سنتيمتراً.

ويمكن للناقلات الجديدة حمل جميع أنواع المدرعات والدبابات في الجيش التركي، مثل دبابة ألتاي ودبابة M60، ومدفعية العاصفة وغيرها من مركبات القوات البرية التركية.