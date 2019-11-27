أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تعتزم إطلاق قمرها الصناعي المحلي للاتصالات "Türksat 6A" في عام 2022.

جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح النسخة الثالثة من مؤتمر "فيزيونير 19"، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية "موصياد".

ويعد "Türksat 6A" أول قمر صناعي محلي، تجري عملية تصنيعه في "مركز تكامل الأنظمة الفضائية وتجاربها"، الذي يعد أول مركز تركي لتصنيع وتجربة أقمار صناعية محلية، ويتبع شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش".

ويُجري خبراء "توساش" في المركز تجاربهم على القمر الصناعي "Türksat 6A"، بتمويل من وزارتي الدفاع والمواصلات والملاحة البحرية والاتصالات، ومستشارية الصناعات الدفاعية، إلى جانب شركة "Türksat".

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إنتاج القمر الصناعي الجديد نحو 600 مليون ليرة تركية (ما يعادل نحو 170 مليون دولار أمريكي).

إمكانات محلية خالصة

ويمتاز "Türksat 6A" عن باقي الأقمار الصناعية التي أطلقتها تركيا، بأن الطاقم المشرف على صناعته من الأتراك، ويتم تجهيزه بإمكانات محلية خالصة.

كما أن الكوادر والأجهزة والتقنيات والبرمجيات والأنظمة التي ستستخدم في القمر الصناعي ومحطته الأرضية، ستكون تركيّة بقدرات وإمكانات محلية. كما سيبلغ وزن القمر 4300 كيلو غرام، بما في ذلك الوقود.

يشار إلى أن تركيا تمتلك 5 أقمار صناعية نشطة، منها 3 أقمار للاتصالات، وهي "Türksat 3A"، و"Türksat 4A"، و"Türksat 4B"، وأقمار "غوكتورك ـ 1"، و"غوكتورك ـ 2" للرصد.

وتعمل أنقرة على إنتاج الجيل الجديد من القمر الصناعي "Türksat" تحت اسم "Türksat 5A"، و"Türksat 5B"، والذي سينطلق نحو مداره في الفضاء من الولايات المتحدة في الربع الثاني من 2020.

وتهدف تركيا من خلال هذه المشاريع إلى إدخال مناطق أمريكا الجنوبية والشمالية، وأوروبا، وآسيا، وإفريقيا، وأستراليا، ضمن نطاق تغطيتها بحلول عام 2020، ما يعني أن 9% من سكان العالم سيتمكنون من التواصل عبر الأقمار الصناعية التركية.