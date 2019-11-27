سياسة
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أردوغان لعبد المهدي: ندعم وحدة واستقرار العراق
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعمه وحدة واستقرار العراق، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، حسب بيان رسمي عراقي.
أردوغان لعبد المهدي: ندعم وحدة واستقرار العراق
عبد المهدي وأردوغان بحثا العلاقات بين البلدين والتعاون في الملفات المشتركة / AA
27 نوفمبر 2019

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، دعمه لوحدة واستقرار العراق ولجهود بغداد بالاستجابة لمطالب المتظاهرين، كما شدد على أهمية "فرض النظام والقانون"، حسب بيان رسمي عراقي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لبحث العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين والتعاون في الملفات المشتركة وفي مجال مكافحة الإرهاب.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي بأن "الرئيس التركي أعرب عن دعمه لوحدة العراق واستقراره ولتطوير العلاقات مع تركيا في المجالات كافة، ولجهود الحكومة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين".

وأضاف البيان "شرح رئيس مجلس الوزراء الأوضاع الجارية، خصوصاً التظاهرات السلمية وأسلوب التعامل معها، والتمييز بينها وبين مجاميع من المخربين الذين يستخدمون العنف ومهاجمة القوات الأمنية وتهديد وترهيب المواطنين والمدارس والدوائر وتعطيل المصالح وحرق البنايات"، حسب النص.

وأشاد أردوغان بالحكمة والصبر في أسلوب الحكومة في التعامل مع هذه الأحداث، وأهمية فرض النظام والقانون والاستماع لمطالب الشعب العراقي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء اعتزازه بالعلاقات مع تركيا، وبالرغبة المشتركة لتطويرها، وأهمية التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار ومواجهة الإرهاب، وفقاً لنص البيان العراقي.

وتشهد بغداد ومحافظات أخرى في الوسط والجنوب احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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