قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إن أنقرة دعت الأمم المتحدة لتخصيص 15 مارس/آذار من كل عام يوماً عالميّاً للتضامن الدولي ضد الإسلاموفوبيا.

وأضاف في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع 35 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول: "البعض يتلاعب بالعالم الإسلامي بسهولة لأنه غير متماسك كالبنيان المرصوص".

وأوضح أن على منظمة التعاون الإسلامي أن تعرف قوّتها جيداً وتفهمها، وأن تتخذ رؤية واضحة إزاء الظلم في فلسطين وسوريا وميانمار حيث الآلام اليومية".

وقال: "ينبغي أن لا نخدع أنفسنا، بل علينا أن نثق بها وندرك حجم قوتنا كدول أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".

وأكّد أن إسرائيل لا تحترم حق الحياة للفلسطينيين، ولا حقوقهم في العمل والتملك، وأنها تعرّض مستقبل المنطقة والعالم أجمع للخطر.

وأضاف: "خطأ فادح يرتكبه من يعملون على نهب مدينة القدس، المقدسة لدى الأديان الثلاثة، وجعلها مركزاً لمعتقداتهم فقط"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تنفّذ هجمات غير إنسانية ضدّ قطاع غزة والشعب الفلسطيني، وهذا غير مقبول، لأنه لا يمكن لأحد أن يسيء إلى هذا الشعب أو يضيّق عليه بهذا الشكل".

وتابع: "في الوقت الذي تشكّل فيه البلدان الإسلامية نسبة 24% من سكان العالم، فإنها تمثل 9.7% فقط من التجارة العالمية".

وأوضح أنه "ليس بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي دولة واحدة شعبها مسلم، ولا يمكن أن نترك مصير الدول الإسلامية بأيدي الدول الأعضاء الخمس في مجلس الأمن، التي ليس بينها أي دولة إسلامية".

واستدرك الرئيس التركي: "لا يمكن أن يستمر هذا النظام الأممي غير العادل". وأضاف: "علينا أن لا نخدع أنفسنا، لا حكم ولا إرادة للعضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي".

وبيّن قائلاً: "كل شيء مرهون بالأعضاء الخمسة الدائمين، بل بين شفتي واحد منهم". كما شدّد أردوغان على أن "أي ظلم لا يُردَع يمنح الظالم مزيداً من الجرأة".