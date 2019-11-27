سياسة
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جاوش أوغلو: لم نشترِ S-400 لنُبقيها في المستودَع
لفت وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إلى صدور موقف إيجابي "لأول مرة" من واشنطن حول صواريخ "باتريوت"، في ما يتعلق بالإنتاج المشترك والتكنولوجيا، مضيفاً: "ولكن دون ضمانات"، مؤكداً أن تركيا لم تشترِ منظومة S-400 الروسية لتحتفظ بها في المستودَع.
جاوش أوغلو: لم نشترِ S-400 لنُبقيها في المستودَع
جاوش أوغلو: لم نشترِ هذا المنتج لنحتفظ به في المستودع، نحن بحاجة إليه / AFP
27 نوفمبر 2019

شدّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، على أن أنقرة لم تشترِ منظومة صواريخ S-400 الروسية لتحتفظ بها في المستودع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترَك عقده الأربعاء مع نظيره الصومالي أحمد عيسى عوض في العاصمة التركية أنقرة.

وقال الوزير التركي: "لم نشترِ هذا المنتج لنحتفظ به في المستودَع، نحن بحاجة إليه".

وحول صواريخ باتريوت الأمريكية أشار جاوش أوغلو إلى صدور موقف إيجابي لأول مرة من الولايات المتحدة في ما يتعلق بالإنتاج المشترك والتكنولوجيا، مضيفاً: "ولكن لم تقدّم ضمانات".

وفي تصريح سابق قال جاوش أوغلو إن بلاده لم تعط تعهدات لأحد بعدم تفعيل منظومة الدفاع الجوي S-400، وإن أنقرة اشترت المنظومة لحاجتها إليها.

وأوضح أن بلاده أجرت اختباراً على المنظومة الروسية في العاصمة أنقرة.

والأسبوع الماضي، أعلن المتحدّث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، بدء العمل مع الجانب الأمريكي للتوصل إلى تسوية بشأن قضيتَي منظومة S-400 الروسية ومقاتلات F-35.

وكشف قالن أن الرئيس أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب كلّفاه هو ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين تنسيق الموضوع.

وقال: "الرئيسان كلّفانا أنا وأوبراين خلال اللقاء في البيت الأبيض. نحن الآن نبدأ عملاً، حتى إننا بدأنا هذا العمل اعتباراً من اليوم".

وأوضح أن العمل سيجري على المستوى الثنائي بين البلدين، لا بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وصرّح بأنه يمكن استخدام S-400 بشكل مستقلّ دون إدماجها في النظام الدفاعي للناتو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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