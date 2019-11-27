سياسة
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انطلاق "قمة البوسفور" بإسطنبول بمشاركة رؤساء وشخصيات من 90 دولة
انطلقت "قمة البوسفور العاشرة" الأربعاء، في مدينة إسطنبول، بمشاركة رؤساء وشخصيات من 90 دولة حول العالم وآلاف المشاركين.
انطلاق "قمة البوسفور" بإسطنبول بمشاركة رؤساء وشخصيات من 90 دولة
من المنتظر أن تسجل القمة هذا العام مشاركة قياسية بأكثر من 3 آلاف مشارك من 90 دولة / AA
27 نوفمبر 2019

انطلقت "قمة البوسفور العاشرة" الأربعاء، في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة رؤساء وشخصيات من 90 دولة حول العالم وآلاف المشاركين.

ونظمت منصة التعاون الدولي "UiP" القمة، تحت عنوان "نحو نظام عالمي جديد"، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن المقرر أن تستمر حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ومن المنتظر أن تسجل القمة هذا العام مشاركة قياسية بأكثر من 3 آلاف مشارك من 90 دولة، بينهم رؤساء دول ووزراء ورجال فكر وأعمال.

وتجاوز عدد مشاركي النسخة السابقة من القمة العام الماضي 2000 من 81 دولة.

وافتتح الرئيس المؤسس لمنصة التعاون الدولي جنكيز أوزغنجيل القمة، بكلمة أكد فيها أن المشاكل السياسية التي تنتشر في العالم لا تؤثر فقط على تركيا بل على كل دول العالم.

وأشار إلى أن العالم يتجه إلى إيجاد نظام جديد، وأن "القمة تسعى للوصول إلى نظام عالمي جديد، لذا سيجري التركيز على الحلول التي يمكن اتخاذها من أجل الوصول إلى مبتغانا".

من جهته أكد الرئيس الفخري لقمة البوسفور طلال أبو غزالة، في كلمته، أن العالم غير منتظم ويعيش أزمات تجارة ليبرالية، ما أدى إلى نشوب حروب تجارية في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

واعتبر أبو غزالة أنه على الرغم من فوائد الإنترنت، فإن التحكم في الإرهاب يصعب بوجوده، نتيجة عدم وجود الرقابة والقواعد الضابطة.

ورأى أن لقاءات بين سياسيِّي القوى العظمى من أجل الحديث عن عملة جديدة قد تفتح الطريق أمام الاقتصاد، ولكن لا يمكن تخمين النتائج.

وحذّر أبو غزالة من تطوير السياسات التي تتعلق بالاعتماد على الآلات التي تتحكم في العالم، والتغيير المناخي الذي يهدد العالم خلال السنوات العشر القادمة.

وتنبأ لعام 2020، بأن يشهد "كوارث وأزمات اقتصادية وأبعاداً لم نسمع بها مسبقاً، وسيكون تضخم وركود في الوقت نفسه، وستنشأ حرب عسكرية بين أمريكا وروسيا والصين".

واعتبر أن "هذه الحرب ستؤدي فيما بعد إلى انتقال نوعي، فكل أزمة تتحول إلى فرصة، تنقل العالم إلى نظام عالمي جديد ونهضة جديدة وخطة مارشال عالمية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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