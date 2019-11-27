سياسة
4 دقيقة قراءة
أقينجي عقب اجتماع ثلاثي: لا بديل عن الحلّ الفيدرالي لأزمة الجزيرة القبرصية
شارك رئيس جمهورية جزيرة شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي، في اجتماع ثلاثي حول قبرص جمعه مع كل من أمين عامّ الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وزعيم إدارة قبرص الجنوبية نيكولاس أنستسياديس، في العاصمة الألمانية برلين.
أقينجي عقب اجتماع ثلاثي: لا بديل عن الحلّ الفيدرالي لأزمة الجزيرة القبرصية
شارك زعيم جمهورية جزيرة شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي في اجتماع ثلاثي حول قبرص / AA
27 نوفمبر 2019

قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي الثلاثاء، إنهم يأملون في حدوث تحرك جديد بخصوص مساعي حل أزمة الجزيرة القبرصية، عقب ربيع العام المقبل، مشدّداً على أنه لا بديل عن الحلّ الفيدرالي للأزمة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أقينجي لدى وصوله إلى مطار أرجان الدولي بالعاصمة نيقوسيا، عائداً إلى بلاده بعد مشاركته في اجتماع ثلاثي حول قبرص جمعه مع كل من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وزعيم إدارة قبرص الجنوبية نيكولاس أنستسياديس، في العاصمة الألمانية برلين.

وشدّد أقينجي على أن اجتماع برلين حدّد هدفاً يتمثل في أن يكون الحلّ الذي سيُتوصَّل إليه بشأن القضية، هو كيان فيدرالي مكوَّن من شِطرَي الجزيرة، يعتمد على المساواة السياسية، وعلى أساس شراكة الدولتين المؤسستين للجزيرة، وأن السيادة فيها سيكون منبعها المجتمعان، وأنه لن يكون على أرضية الأمم المتحدة حلّ آخر.

وأشار إلى أن انقسام الجزيرة سيصير دائماً في ظل الظروف التي لا يمكن فيها التوصل إلى الحل الفيدرالي، مشدداً على أن الحل على أساس المساواة والأمن سيفيد الشعب والأجيال المقبلة.

وذكر أن "المباحثات في برلين كانت مفيدة ومثمرة، وتشكل خطوات إيجابية"، مشيراً إلى أن موضوعات "المساواة السياسية" ، و"المشاركة الفعالة في القرارات" و"الرئاسة الدورية "هي القضايا المذكورة في الوثائق التي تم التطرق إليها بيان الأمين العامّ للأمم المتحدة.

كما جدد تأكيده أن "الحل الذي لا يحتوي على المساواة السياسية وعناصرها ليس مطروحاً على جدول الأعمال".

وأفاد بأن "المفاوضات لن تكون مفتوحة بعد الآن، ولن يُعقَد اجتماع لمجرد الاجتماع، فمن الآن فصاعداً سيُستهدَف اتفاق استراتيجي بشأن القضايا الرئيسية وبعد ذلك تُستكمَل التفاصيل".

وأوضح كذلك أن التفهمات السابقة ستبقى كما هي، مشيراً إلى أن بيان الأمين العامّ شدّد على أن العملية يجب أن تكون سريعة، وذات مغزىً وتهدف إلى تحقيق نتائج، وأن هذه العملية ستكون مختلفة هذه المرة.

وأكّد أمين عامّ الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، مواصلة جهوده في تحديد الشروط المرجعية التي ستشكّل نقطة انطلاق المفاوضات المتعلقة بجزيرة قبرص.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأمين العام الاثنين، عقب اجتماع ثلاثي حول قبرص جمع غوتيريش وزعيمي شطرَي الجزيرة التركي والجنوبي، في العاصمة الألمانية برلين.

وذكر البيان أن كلا الزعيمين جدّد التزامهم حلّاً يقضي بالمساواة السياسية بين الطرفين، كما هو مذكور في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

والتقى غوتيريش، قُبيل الاجتماع الثلاثي، أقينجي وأنستسياديس بشكل منفصل، في أحد الفنادق ببرلين.

واستمر لقاء غوتيريش مع أقينجي وأنستسياديس نحو 20 دقيقة لكل منهما، لينطلق بعدها الاجتماع الثلاثي غير الرسمي، الذي يناقش قضية الجزيرة.

وتعاني جزيرة قبرص الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، منذ عام 1974. ورفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة (قدّمها الأمين العامّ الأسبق للمنظمة كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة عام 2004.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us