سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
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خلاصات من TRT عربي: 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
مجلس الأمن القومي التركي: "نبع السلام" مستمرة حتى تحقّق أهدافها / AA
27 نوفمبر 2019

أهم الأحداث:

مجلس الأمن القومي التركي يؤكّد أن عملية نبع السلام ستتواصل حتى تحقّق أهدافها، وإسماعيل هنية يعلن تسليم وفد لجنة الانتخابات الفلسطينية ردّ حركته الإيجابي بشأن الانتخابات.

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"نبع السلام" تتواصل

أكّد مجلس الأمن القومي التركي أن عملية نبع السلام ستتواصل حتى تحقّق أهدافها. [TRT عربي]

وصدر بيان المجلس عقب اجتماع استمر لأكثر من أربع ساعات، عُقد برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. [TRT عربي]

ودعا الأمن القومي التركي المجتمع الدولي لدعم أنقرة في تأمين العودة الطوعية والآمنة للسوريين إلى ديارهم دون أي تمييز ديني أو عرقي. [الأناضول]

الانتخابات الفلسطينية

أعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الثلاثاء، تسليم وفد لجنة الانتخابات الفلسطينية برئاسة حنا ناصر، ردّ حركته "الإيجابي" بشأن الانتخابات. [TRT عربي]

وجاء تصريح هنية عقب لقاء جمع قيادة الحركة بوفد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في غزة، كما يأتي بعد تأجيل الحركة تسليم ردها صباح الثلاثاء. [TRT عربي]

ووفق هنية، فإن حماس ستشارك في الانتخابات المزمع عقدها (لم يحدَّد موعدها)، مشيراً إلى أن الاقتراع يجب أن يقام في الضفة وغزة والقدس، ومن غير المقبول عدم إجرائه في القدس. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي
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