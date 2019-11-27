أهم الأحداث:

مجلس الأمن القومي التركي يؤكّد أن عملية نبع السلام ستتواصل حتى تحقّق أهدافها، وإسماعيل هنية يعلن تسليم وفد لجنة الانتخابات الفلسطينية ردّ حركته الإيجابي بشأن الانتخابات.

الجديد علىTRT عربي:

YPG الإرهابي.. فصول من الهجمات الدموية واستهداف الآمنين

بديل غائب وأزمة تتعمق.. الحريري يرفض تشكيل حكومة جديدة

شاهد!

قتله الاحتلال بدم بارد.. مَن سامي أبو دياك؟

"نبع السلام" تتواصل

أكّد مجلس الأمن القومي التركي أن عملية نبع السلام ستتواصل حتى تحقّق أهدافها. [TRT عربي]

وصدر بيان المجلس عقب اجتماع استمر لأكثر من أربع ساعات، عُقد برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. [TRT عربي]

ودعا الأمن القومي التركي المجتمع الدولي لدعم أنقرة في تأمين العودة الطوعية والآمنة للسوريين إلى ديارهم دون أي تمييز ديني أو عرقي. [الأناضول]

الانتخابات الفلسطينية

أعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الثلاثاء، تسليم وفد لجنة الانتخابات الفلسطينية برئاسة حنا ناصر، ردّ حركته "الإيجابي" بشأن الانتخابات. [TRT عربي]

وجاء تصريح هنية عقب لقاء جمع قيادة الحركة بوفد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في غزة، كما يأتي بعد تأجيل الحركة تسليم ردها صباح الثلاثاء. [TRT عربي]

ووفق هنية، فإن حماس ستشارك في الانتخابات المزمع عقدها (لم يحدَّد موعدها)، مشيراً إلى أن الاقتراع يجب أن يقام في الضفة وغزة والقدس، ومن غير المقبول عدم إجرائه في القدس. [الأناضول]