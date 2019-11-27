قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية الأربعاء، مواقع فلسطينية في قطاع غزة. وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن الطائرات الإسرائيلية شنت غارتين صباحاً، الأولى غرب مدينة خانيونس، والثانية شرقي مدينة غزة. ولم يتسبب القصف الإسرائيلي في وقوع إصابات.

وسبق هاتين الغارتين فجراً، ست غارات متتالية، على موقع يُطلَق عليه محلياً اسم "القادسية"، ويتبع كتائب القسام، الجناح المسلَّح لحركة حماس، في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

ونشرت وسائل إعلام محلية في غزة مشاهد للحظات القصف الإسرائيلي على موقع للمقاومة الفلسطينية جنوبي القطاع.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان فجراً، إن مقاتلاته هاجمت "أهدافاً لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة، بما في ذلك موقع لإنتاج الأسلحة، ردّاً على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة".

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، عن رصده صاروخين أُطلِقَا من قطاع غزة نحو إسرائيل.

يُشار إلى أن مناطق متفرقة من الضفة الغربية شهدت الثلاثاء، مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت تفريق مسيرات رافضة للموقف الأمريكي الذي لم يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة المحتلة غير شرعية.