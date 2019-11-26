ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ألبانيا، صباح الثلاثاء، إلى 18 قتيلاً، وأرسلت هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية آفاد مساعدات إلى ضحايا الزلزال تحمل معدات وخبراء بحث وإنقاذ.

أعلنت وزارة الدفاع الألبانية ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب البلاد، صباح الثلاثاء، إلى 18، بعد أن بلغت آخر حصيلة أعلنت عنها الوزارة، في وقت سابق اليوم 16 قتيلاً.

وأوضحت الوزارة أنه تم العثور على جثتي رجلين في فندق منهار بمدينة دوريس الساحلية غربي البلاد، ليرتفع عدد القتلى بذلك إلى 18.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، إصابة نحو 600 شخص، بعضهم في حالة خطيرة.

وقررت الرئاسة الألبانية تنكيس الأعلام إلى النصف حداداً على ضحايا الزلزال.

آفاد التركية ترسل طائرة مساعدات

أعلنت هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية آفاد، إرسال طائرة بها معدات وخبراء بحث وإنقاذ إلى ألبانيا، بعد تعرضها لزلزال، صباح الثلاثاء.

وقال نائب رئيس الهيئة، حمزة طاش ديلين، إن الطائرة أقلعت من مطار إتيميسغوت بالعاصمة أنقرة، مساء الثلاثاء، وعلى متنها 27 شخصاً، 15 منهم خبراء في البحث والإنقاذ، وآخرون عاملون في مجال الصحة.

وأضاف طاش ديلين، أن الطائرة حملت أيضاً 3 آليات للبحث والإنقاذ من الحجم المتوسط، وأن الاستعدادات جارية لإرسال المزيد من المساعدات.

وأوضح أن الهلال الأحمر التركي جهز 120 خيمة، و250 غطاء، إضافةً إلى مساعدات أخرى، سيتم نقلها إلى ألبانيا قريباً بواسطة طائرة الشحن الخاصة بالهيئة.

وأفاد بأن طائرة إسعاف على وشك نقل مواطن تركي، أصيب بكسور خلال الزلزال، إلى تركيا، من أجل تلقي العلاج، إضافةً لنقل أتراك آخرين موجودين في البلد.

وأرسلت جمعية الهلال الأحمر التركية، مساعدات إنسانية إلى ألبانيا، عبر حافلتين محملتين بألفين و750 غطاء، و120 خيمة، ومستلزمات نظافة.

وانطلقت الحافلتان مساء الثلاثاء، من مركز البحر الأسود للوجستيك وإدارة الكوارث الطبيعية، في ولاية "دوزجة" شمال غربي البلاد.

وذكر مدير المركز زافر كامبير، أن الجمعية في حالة تأهب منذ بداية الزلزال، وأنها تهدف إلى مساعدة الشعب الألباني الشقيق.

وضرب زلزال عنيف بقوة 6.4 درجة، شمال غربي ألبانيا في وقت مبكر الثلاثاء، ما أسفر عن مصرع 13 شخصاً وإصابة 600 آخرين على الأقل وانهيار عدة مبانٍ، وفق أرقام أولية رسمية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجة، ومركزه على بعد 30 كيلومتراً شمال غربي تيرانا، وعلى عمق 20 كيلومتراً.