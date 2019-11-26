سياسة
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نبع السلام.. تركيا تردم أنفاقاً في رأس العين وتستعد لإعادة فتح معابر حدودية
أعلن الجيش التركي ردم عدد من الأنفاق التي أنشأها تنظيم YPG/PKK الإرهابي، في مدينة رأس العين شمالي سوريا، فيما قال والي شانلي أورفا التركية: إن أنقرة تعتزم إعادة فتح المعابر الحدودية الواقعة ضمن مناطق عملية "نبع السلام".
نبع السلام.. تركيا تردم أنفاقاً في رأس العين وتستعد لإعادة فتح معابر حدودية
السلطات التركية استكملت أعمال صيانة وتأهيل الجانب التركي من معبر تل أبيض/أقجة قلعة - صورة أرشيفية - / Reuters
26 نوفمبر 2019

ردم الجيش التركي، الاثنين، أنفاقاً أنشأها تنظيم YPG/PKK الإرهابي، في مدينة رأس العين شمالي سوريا، بعد تحريرها ضمن عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن الجيش التركي ردم الأنفاق في المدينة بعد الكشف عنها خلال عمليات تمشيط عقب تحريرها من الإرهابيين.

من جهة أخرى، أعلن والي شانلي أورفا التركية، عبد الله أران، اعتزام أنقرة إعادة فتح المعابر الحدودية الواقعة ضمن مناطق عملية "نبع السلام".

وأضاف أن تركيا تبذل ما في وسعها لتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها في مناطق "نبع السلام"، وأن جهوداً كبيرة تُبذل لسد الاحتياجات الأساسية لسكان المنطقة، حسب وكالة الأناضول.

وأفاد أران بأن السلطات التركية استكملت أعمال صيانة وتأهيل الجانب التركي من معبر تل أبيض، أقجة قلعة، ويتم العمل الآن على إتمام أعمال صيانة الجانب السوري من المعبر، ليتم استئناف العبور منه في أقرب وقت.

ولفت إلى أن الفرق التي ستدير الجانب السوري من المعبر، تخضع حالياً لتدريبات حول طبيعة عمل المعبر الذي قال إنه سيقدم إسهامات كبيرة لإحياء الفعاليات التجارية على الجانبين السوري والتركي.

وأضاف أن العمل على إعادة فتح معبر جيلانبنار يتواصل أيضاً، وسيجري افتتاح المعبرين قريباً أمام الأنشطة التجارية ولدخول المساعدات الإنسانية أيضاً.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، ثم باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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