سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | "بوزدوغان".. صاروخ جو-جو تركي موجّه ينجح في أول اختباراته
كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك، الثلاثاء، نجاح أول عملية إطلاق لصاروخ "بوزدوغان" محلي الصنع. ونشر الوزير مقطع فيديو لعملية اختبار الصاروخ الجديد، يظهر فيه لحظات إطلاق الصاروخ وإصابته أهدافَه بدقة متناهية.
شاهد | "بوزدوغان".. صاروخ جو-جو تركي موجّه ينجح في أول اختباراته
وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي أعلن نجاح أول عملية إطلاق لصاروخ "بوزدوغان" محلي الصنع
26 نوفمبر 2019

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك، الثلاثاء، نجاح أول عملية إطلاق لصاروخ "بوزدوغان" محلي الصنع.

وقال الوزير على حسابه عبر تويتر "انتهى بنجاح أول إطلاق لصاروح "بوزدوغان" جو-جو الموجه، وهي البشرى التي أعلن عنها رئيس البلاد اليوم".

ونشر الوزير مع تغريدته مقطع فيديو لعملية اختبار الصاروخ الجديد، تظهر فيه لحظات إطلاق الصاروخ وإصابته لأهدافه بدقة متناهية.

ومشروع الصواريخ الجديد من إنتاج وتطوير معهد بحوث وتطوير الصناعات الدفاعية "ساغا" التابع لمؤسسة تركيا للأبحاث التكنولوجية والعلمية "توبيتاك".

ويحتوي المشروع الجديد على نظامين صاروخين منفصلين، الأول قصير-متوسط المدى، والثاني متوسط-بعيد المدى ليحلّا محل الأنظمة القديمة، تحت مسمى واحد هو عميد السماء "غوكتوغ".

ومن المقرر أن يبدأ دخول الصواريخ الجديدة في الخدمة عام 2021، بعد الانتهاء من جميع الاختبارات العام المقبل، كما سيجري إدماجها مع طائرات F-16 التابعة للقوات الجوية التركية.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us