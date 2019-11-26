أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك، الثلاثاء، نجاح أول عملية إطلاق لصاروخ "بوزدوغان" محلي الصنع.

وقال الوزير على حسابه عبر تويتر "انتهى بنجاح أول إطلاق لصاروح "بوزدوغان" جو-جو الموجه، وهي البشرى التي أعلن عنها رئيس البلاد اليوم".

ونشر الوزير مع تغريدته مقطع فيديو لعملية اختبار الصاروخ الجديد، تظهر فيه لحظات إطلاق الصاروخ وإصابته لأهدافه بدقة متناهية.

ومشروع الصواريخ الجديد من إنتاج وتطوير معهد بحوث وتطوير الصناعات الدفاعية "ساغا" التابع لمؤسسة تركيا للأبحاث التكنولوجية والعلمية "توبيتاك".

ويحتوي المشروع الجديد على نظامين صاروخين منفصلين، الأول قصير-متوسط المدى، والثاني متوسط-بعيد المدى ليحلّا محل الأنظمة القديمة، تحت مسمى واحد هو عميد السماء "غوكتوغ".

ومن المقرر أن يبدأ دخول الصواريخ الجديدة في الخدمة عام 2021، بعد الانتهاء من جميع الاختبارات العام المقبل، كما سيجري إدماجها مع طائرات F-16 التابعة للقوات الجوية التركية.