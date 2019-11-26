سياسة
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الحريري: قراري صريح وقاطع حيال عدم تشكيل حكومة جديدة
أصدر رئيس الحكومة اللبنانية لتصريف الأعمال اليومية سعد الحريري الثلاثاء، بياناً أكّد فيه عدم رغبته في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مشدداً على أنه لا يرى مخرجاً من الأزمة اللبنانية الحالية إلا من خلال حكومة تكنوقراط.
الحريري: قراري صريح وقاطع حيال عدم تشكيل حكومة جديدة
الحريري يؤكد عدم رغبته في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة / AFP
26 نوفمبر 2019

أكّد رئيس الحكومة اللبنانية لتصريف الأعمال اليومية سعد الحريري الثلاثاء، عدم رغبته في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقال الحريري في بيان إن قراره عدم تشكيل حكومة جديدة "صريح وقاطع"، مضيفاً أنه لا يرى مخرجاً من الأزمة اللبنانية الحالية إلا من خلال حكومة تكنوقراط.

وهاجم الحريري القيادة السياسية في البلاد، متهماً إياها بأنها تعيش "حالة إنكار"، الأمر الذي يعد "أخطر من أزمة لبنان السياسية والاقتصادية.

ولفت الحريري في بيانه، إلى أنه طلب من الرئيس ميشال عون "إجراء مشاورات لترشيح رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة جديدة".

في السياق ذاته، قالت مصادر بقصر الرئاسة اللبناني لوكالة رويترز إن الرئيس ميشال عون سيجري مشاورات ملزمة مع النواب لتكليف رئيس الوزراء القادم يوم الخميس.

وانطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية رفضاً لمشروع حكومي لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في موازنة 2020، لتوفير موارد جديدة في بلد يعاني وضعاً اقتصاديّاً متردِّياً.

وتراجعت الحكومة عن مشروع الضرائب، كما تَقدَّم رئيسها سعد الحريري باستقالته، إلا أن المحتجين كانوا قد رفعوا سقف مطالبهم داعين إلى رحيل كامل الطبقة السياسية وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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