قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن بلاده لم تتعهَّد لأحد بعدم تفعيل منظومة الدفاع الجوي S-400 الروسية، وأن أنقرة اشترت المنظومة لحاجتها إليها.

وأوضح جاوش أوغلو في تصريح للصحفيين بالبرلمان التركي الثلاثاء، أن بلاده أجرت اختباراً على المنظومة الروسية في العاصمة أنقرة.

وصرح بأن إيطاليا بدأت سحب منظومة "SAMP-T" من الأراضي التركية، وأنه سبق أن سحبت الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا منظوماتها الدفاعية من تركيا.

وتابع: "حاليّاً لم يبقَ في تركيا سوى منظومة دفاع جوي واحدة لإسبانيا، ونحن بحاجة إلى منظومات جوية، ولم نشترِ S-400 للاحتفاظ بها داخل الصناديق، ولم نتعهد لأحد بعدم تفعيلها كما يقول بعض المسؤولين في واشنطن".

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الأسبوع الماضي، بدء العمل مع الجانب الأمريكي للتوصل إلى تسوية بشأن قضيتي منظومة S-400 الروسية ومقاتلات F-35".

وكشف قالن أن الرئيس أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب كلّفاه هو ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين بتنسيق الموضوع.

وقال: "الرئيسان كلّفانا أنا وأوبراين خلال اللقاء في البيت الأبيض. نحن الآن نبدأ عملاً، حتى إننا بدأنا هذا العمل اعتباراً من اليوم".

وأوضح أن العمل سيجري على المستوى الثنائي بين البلدين، وليس بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وصرّح بأنه يمكن استخدام S-400 بشكل مستقلّ دون إدماجها في النظام الدفاعي لـ"الناتو".