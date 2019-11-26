انطلقت في مدن ومحافظات الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء، مسيرات غضب شعبي تزامنت مع إضراب جزئي ومواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن إصابة عشرات بالأعيرة المطاطية والغاز السامّ المسيل للدموع.

وكانت قوى وفصائل منظَّمة التحرير الفلسطينية دعت إلى مسيرات وفاعليات الغضب ردّاً على إعلان الإدارة الأمريكيَّة عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، واحتجاجاً على ظروف وفاة الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال، وَفْقاً لوكالة وفا الفسلطينية الرسميَّة.

وشارك آلاف الفلسطينيين إلى جانب مسؤولين رسميّين في المسيرات، وحملوا العلم الفلسطيني، وردّدوا شعارات منددة بـ"الانحياز الأمريكيّ المطلق للاحتلال"، فيما علّقت المؤسَّسات الحكومية والجامعات والمدارس عملها تلبية لدعوة المشاركة في الفاعليات.

في السياق نفسه شهدت عدة مدن وبلدات وقرى مواجهات بين المتظاهرين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب "قمع" الأخير المسيرات السلمية، وَفْقاً لوكالة وفا الرسميَّة.

وأصيب عشرات المتظاهرين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال ومحتجين في محافظات طولكرم وجنين والخليل والقدس ونابلس وبيت لحم، وغيرها من المحافظات.

وهاجم الجنود الإسرائيليون المشاركين في الاحتجاجات باستخدام الأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع، مما أدّى إلى إصابة عشرات منهم بحالات اختناق، فيما أعلن جيش الاحتلال أنه في حالة "تأهُّب قصوى" قبل انطلاق فاعليات الغضب الفلسطينية، ودفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية.