سياسة
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أردوغان: "نبع السلام" ليست مقيَّدة بجدول زمني
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عملية نبع السلام التي أطلقها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا، ليست مقيَّدة بجدول زمني.
أردوغان: "نبع السلام" ليست مقيَّدة بجدول زمني
الرئيس التركي أكّد في تصريحات للصحفيين خلال عودته من قطر أن "نبع السلام" ليست مقيّدة بجدول زمني / AA
26 نوفمبر 2019

أكّد الرئيس رجب طيب أردوغان أن عملية نبع السلام التي أطلقتها قوات بلاده في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا ضدّ التنظيمات الإرهابية الموجودة هناك، ليست مقيَّدة بجدول زمني محدَّد.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية في أثناء عودته من قطر: "نبع السلام ليست مقيدة بجدول زمني محدَّد، فلا يمكن تحديد مدة معيَّنة لمثل هذه العمليات العسكرية".

وأعلن الرئيس التركي أن القوات المشاركة في نبع السلام تمكّنت من تحييد ألف و230 إرهابيّاً منذ انطلاق العملية.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه علّق الجيش التركي العملية بعد توصُّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي يوم 22 من الشهر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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