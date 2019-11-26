أكّد الرئيس رجب طيب أردوغان أن عملية نبع السلام التي أطلقتها قوات بلاده في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا ضدّ التنظيمات الإرهابية الموجودة هناك، ليست مقيَّدة بجدول زمني محدَّد.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية في أثناء عودته من قطر: "نبع السلام ليست مقيدة بجدول زمني محدَّد، فلا يمكن تحديد مدة معيَّنة لمثل هذه العمليات العسكرية".

وأعلن الرئيس التركي أن القوات المشاركة في نبع السلام تمكّنت من تحييد ألف و230 إرهابيّاً منذ انطلاق العملية.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه علّق الجيش التركي العملية بعد توصُّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي يوم 22 من الشهر ذاته.