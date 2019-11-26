سياسة
2 دقيقة قراءة
الأمم المتحدة: أكثر من مليون حالة اشتباه بالكوليرا في اليمن منذ 2018
أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإبلاغ عن أكثر من مليون حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في اليمن منذ عام 2018.
الأمم المتحدة: أكثر من مليون حالة اشتباه بالكوليرا في اليمن منذ 2018
الأمم المتحدة تقول إن منظمة الصحة العالمية أبلغت بأكثر من مليون حالة اشتباه بالكوليرا في اليمن منذ 2018
26 نوفمبر 2019

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، أنها أُبلغت بأكثر من مليون حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في اليمن منذ عام 2018.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تغريدة لها على تويتر، أنها مع شركائها ساعدت خلال العام الجاري على تعليم أكثر من 27 ألفاً من اللاجئين واليمنيين حول حماية أنفسهم من الكوليرا، وكيفية التصرف عند ظهور أعراض المرض.

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية أبلغت عن وجود أكثر من مليون حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في اليمن منذ عام 2018، دون أن تتطرق إلى تفاصيل أخرى حول الأمر.

والكوليرا مرض يسبب إسهالاً حادّاً يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إن لم يتلقَّ العلاج، والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل سنّهم عن 5 سنوات، معرَّضون بشكل خاص لخطر الإصابة.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور حاد جرّاء الصراع المتفاقم، ما أدّى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وفي مارس/آذار 2015، انخرطت السعودية في الحرب عبر تشكيل وقيادة تحالف عسكري، وتتهم منظمات حقوقية دولية الرياض بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us