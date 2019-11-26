أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، أنها أُبلغت بأكثر من مليون حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في اليمن منذ عام 2018.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تغريدة لها على تويتر، أنها مع شركائها ساعدت خلال العام الجاري على تعليم أكثر من 27 ألفاً من اللاجئين واليمنيين حول حماية أنفسهم من الكوليرا، وكيفية التصرف عند ظهور أعراض المرض.

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية أبلغت عن وجود أكثر من مليون حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في اليمن منذ عام 2018، دون أن تتطرق إلى تفاصيل أخرى حول الأمر.

والكوليرا مرض يسبب إسهالاً حادّاً يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إن لم يتلقَّ العلاج، والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل سنّهم عن 5 سنوات، معرَّضون بشكل خاص لخطر الإصابة.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور حاد جرّاء الصراع المتفاقم، ما أدّى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وفي مارس/آذار 2015، انخرطت السعودية في الحرب عبر تشكيل وقيادة تحالف عسكري، وتتهم منظمات حقوقية دولية الرياض بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.