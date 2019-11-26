أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية صباح الثلاثاء، وفاة الأسير سامي أبو دياك عن 36 عاماً، الذي كان مريضاً في مستشفى سجن الرملة الإسرائيلي، وفقاً لوكالة وفا الرسمية الفلسطينية.

وأفادت الهيئة بأن مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية أبلغتها وأبلغت ذوي أبو دياك وفاته في الساعات المبكرة من صباح اليوم.

واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبو دياك في 17يوليو/تموز 2002، وصدرت بحقه ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد، أمضى منها 17 عاماً.

وشُخِّص أبو دياك بورم سرطاني في الأمعاء في سبتمبر/أيلول 2015، ومنذ قرابة خمس سنوات بدأت حالته في التدهور نتيجة الأخطاء الطبية والموثقة من مستشفى سوروكا الإسرائيلي، إذ خضع لعمليات جراحية أدّت إلى إصابته بفشل كلوي ورئوي حادّ.

وأُجريت للأسير الراحل عام 2015 عملية استئصال أجزاء من أمعائه نتج عنها إصابة بالفشل الكلوي والرئوي، حسب هيئة شؤون الأسرى.

ووصل عدد الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية إلى 5000 معتقل، بينهم 200 طفل و40 امرأة و400 معتقل إداري (بلا تهمة) و700 مريض، حسب بيانات رسمية فلسطينية.