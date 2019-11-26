سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
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خلاصات من TRT عربي: 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
وقّعت تركيا وقطر الاثنين سبع اتفاقيات في عدد من المجالات المتنوعة بحضور زعيمَي البلدين / AA
26 نوفمبر 2019

أهم الأحداث:

أردوغان يقول خلال زيارته الدوحة إنه لا فرق بين أمن تركيا وأمن قطر، والحوثيون يقولون إن قواتهم أسقطت من التحالف أكثر من 350 شخصاً بين قتيل وجريح.

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أردوغان من الدوحة: لا فرق عندنا بين أمننا وأمن قطر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا فرق بين أمن بلاده وأمن قطر، مضيفاً أن قيادة القوات التركية-القطرية هدفها الاستقرار والسلام في منطقة الخليج برمّتها لا في قطر وحدها. [TRT عربي]

وأشار الرئيس التركي إلى أن من يطالبون بإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر "لا يعلمون أنّنا أصدقاء قطر وقت الشدة"، وأكد أن القوات التركية "تنفّذ مهامَّ تاريخية في منطقة الخليج"، مشيراً إلى أنه "لا ينبغي لأحد أن ينزعج من وجود بلادنا في المنطقة". [الأناضول]

من جهة أخرى، وقّعت تركيا وقطر الاثنين، سبع اتفاقيات في عدد من المجالات المتنوعة بحضور زعيمَي البلدين، في العاصمة القطرية الدوحة. [TRT عربي]

    الحوثيون: قواتنا أسقطت من التحالف أكثر من 350 شخصاً ما بين قتيل وجريح

      قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، إن قوات الجماعة "نفّذَت عملية استهدفت معسكرات تابعة للتحالف في منطقة المخا"، باستخدام "تسعة صواريخ باليستية وأكثر من عشرين طائرة مُسيَّرة". [TRT عربي]

      وأضاف سريع في سلسلة تغريدات الاثنين، أن العملية أسفرت عن "سقوط أكثر من 350 ما بين قتيل وجريح" منهم حاملون لجنسيات سعودية وإماراتية وسودانية، وأشار إلى أن العملية "دمرت 5 مخازن أسلحة وعدداً من الآليات والمدرعات في المعسكرات المستهدفة، وعطَّلَت عدداً من الرادارات فضلاً عن بطاريات الباتريوت". [الأناضول]

      وأكَّد سريع أن العملية تأتي ردّاً على "انتهاكات" التحالف الذي تقوده السعودية، و"استمراره في العدوان على أبناء شعبنا في محافظة الحديدة بالغارات الجوية". [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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