أهم الأحداث:

أردوغان يقول خلال زيارته الدوحة إنه لا فرق بين أمن تركيا وأمن قطر، والحوثيون يقولون إن قواتهم أسقطت من التحالف أكثر من 350 شخصاً بين قتيل وجريح.

الجديد علىTRT عربي:

لبنان.. احتجاجات مستمرة واشتباكات بين متظاهرين وأنصار حزب الله

ثروات آل الأسد تصل إلى عقارات موسكو على حساب السوريين

شاهد!

ما حقيقة التعذيب والإهمال في السجون المصرية؟

أردوغان من الدوحة: لا فرق عندنا بين أمننا وأمن قطر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا فرق بين أمن بلاده وأمن قطر، مضيفاً أن قيادة القوات التركية-القطرية هدفها الاستقرار والسلام في منطقة الخليج برمّتها لا في قطر وحدها. [TRT عربي]

وأشار الرئيس التركي إلى أن من يطالبون بإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر "لا يعلمون أنّنا أصدقاء قطر وقت الشدة"، وأكد أن القوات التركية "تنفّذ مهامَّ تاريخية في منطقة الخليج"، مشيراً إلى أنه "لا ينبغي لأحد أن ينزعج من وجود بلادنا في المنطقة". [الأناضول]

من جهة أخرى، وقّعت تركيا وقطر الاثنين، سبع اتفاقيات في عدد من المجالات المتنوعة بحضور زعيمَي البلدين، في العاصمة القطرية الدوحة. [TRT عربي]

الحوثيون: قواتنا أسقطت من التحالف أكثر من 350 شخصاً ما بين قتيل وجريح

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، إن قوات الجماعة "نفّذَت عملية استهدفت معسكرات تابعة للتحالف في منطقة المخا"، باستخدام "تسعة صواريخ باليستية وأكثر من عشرين طائرة مُسيَّرة". [TRT عربي]

وأضاف سريع في سلسلة تغريدات الاثنين، أن العملية أسفرت عن "سقوط أكثر من 350 ما بين قتيل وجريح" منهم حاملون لجنسيات سعودية وإماراتية وسودانية، وأشار إلى أن العملية "دمرت 5 مخازن أسلحة وعدداً من الآليات والمدرعات في المعسكرات المستهدفة، وعطَّلَت عدداً من الرادارات فضلاً عن بطاريات الباتريوت". [الأناضول]

وأكَّد سريع أن العملية تأتي ردّاً على "انتهاكات" التحالف الذي تقوده السعودية، و"استمراره في العدوان على أبناء شعبنا في محافظة الحديدة بالغارات الجوية". [TRT عربي]