سياسة
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البحرين تلحق بالسعودية والإمارات للمشاركة في "خليجي 24" في الدوحة
وصلت منتخبات السعودية والإمارات والبحرين، العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في منافسات بطولة كأس خليجي 24، والتي تستضيفها الدوحة وتنطلق منافساتها الثلاثاء، وحتى 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
البحرين تلحق بالسعودية والإمارات للمشاركة في "خليجي 24" في الدوحة
قطر تستضيف خليجي 24 بمشاركة كل المنتخبات الخليجية / AA
25 نوفمبر 2019

وصلت منتخبات السعودية والإمارات والبحرين الاثنين، إلى قطر للمشاركة في منافسات بطولة كأس خليجي 24، والتي تستضيفها الدوحة وتنطلق منافساتها الثلاثاء، وحتى 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وجاءت مشاركة الثلاثي الخليجي كتطور مفاجئ، رغم قرار سابق لهم بمقاطعة البطولة.

وذكرت صحيفة "الأيام" البحرينية، أن منتخب بلدها وصل مساء الاثنين الدوحة، واستقر بأحد فنادقها، استعداداً للمشاركة في البطولة.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت وكالة الأنباء القطرية وصول بعثتَي منتخبي السعودية والإمارات لكرة القدم، بشكل منفصل إلى مطار حمد الدولي، وسط استقبال رياضي رسمي.

ولم يذكر إعلام الدول الثلاث ما إن كانت رحلات منتخباتها قد توجهت بطيران مباشر إلى الدوحة، أم عن طريق دولة مجاورة، في ظل المقاطعة التي فرضت قيوداً على الطيران المباشر.

وإذا تأكد أن الرحلات كانت عبر طيران مباشر، سيكون هبوط الطيران السعودي والإماراتي والبحريني بمطار قطري، الأول منذ الأزمة الخليجية.

ولا تزال الأزمة الخليجية مستمرة منذ أن قطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/حزيران 2017، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بينها إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطيران القطري، بزعم دعمها للإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

والاثنين الماضي، قال نائب وزیر الخارجیة الكویتي خالد الجار الله، إن مشاركة المنتخبات الثلاثة في (خلیجي 24) "مؤشر على تقدم نحو حل الأزمة بین الأشقاء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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