سياسة
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الحوثيون: قواتنا أسقطت من التحالف أكثر من 350 ما بين قتيل وجريح
أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ عملية عسكرية استهدفت معسكرات تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وأشارت إلى سقوط أكثر من 350 ما بين قتيل وجريح، يحمل بعضهم جنسيات سعودية وإماراتية وسودانية.
الحوثيون: قواتنا أسقطت من التحالف أكثر من 350 ما بين قتيل وجريح
للعام الخامس على التوالي يشهد اليمن حرباً بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثي - صورة أرشيفية -  / AP
25 نوفمبر 2019

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، إن قوات الجماعة "نفذت عملية استهدفت معسكرات تابعة للتحالف في منطقة المخا"، باستخدام "تسعة صواريخ باليستية وأكثر من عشرين طائرة مُسيّرة".

وأضاف سريع في سلسلة تغريدات، الاثنين، أن العملية أسفرت عن "سقوط أكثر من 350 ما بين قتيل وجريح" منهم حاملون لجنسيات سعودية وإماراتية وسودانية.

وأشار إلى أن العملية "دمرت 5 مخازن أسلحة وعدداً من الآليات والمدرعات في المعسكرات المستهدفة، وعطلت عدداً من الرادارات فضلاً عن بطاريات الباتريوت".

وأكد سريع أن العملية تأتي رداً على "انتهاكات" التحالف الذي تقوده السعودية، و"استمراره في العدوان على أبناء شعبنا في محافظة الحديدة بالغارات الجوية".

ولم يفصل المتحدث في أعداد القتلى والجرحى خلال الهجوم، فيما لم يصدر عن التحالف أي تعليق ينفي أو يؤكد إعلان الحوثيين حتى الساعة.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أن له امتدادات إقليمية، فمنذ عام 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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