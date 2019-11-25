سياسة
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شاهد | تركيا تختبر إطلاق صواريخ دقيقة من عربات عسكرية متحركة
أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، الاثنين، اختبار إطلاق صواريخ دقيقة من على ظهر عربات عسكرية مصفحة، ونشرت مقطعاً مصوراً يُظهر الاختبار الجديد الذي يدخل في إطار برنامج تطوير العربات العسكرية المسلحة.
شاهد | تركيا تختبر إطلاق صواريخ دقيقة من عربات عسكرية متحركة
سيتم تسليم 260 مركبة مزودة بهذا النظام للقوات المسلحة التركية العام المقبل / AA
25 نوفمبر 2019

بثت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، الاثنين، مقطع فيديو يُظهر اختبار إطلاق صواريخ دقيقة من على ظهر عربات عسكرية مصفحة.

ويدخل الاختبار الجديد في إطار برنامج تطوير العربات العسكرية المسلحة، الذي تقوده رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.

وأظهر المقطع تجارب إطلاق صاروخ OMTAS متوسط المدى المضاد للدبابات، من على ظهر عربتي "الفهد" و"النمر" التركيتين وهما في حالة حركة سريعة، وقد أصاب الصاروخ الهدف بدقة عالية جداً.

وأوضحت رئاسة الصناعات الدفاعية أن الاختبارات سوف تنتهي بحلول نهاية العام الجاري، على أن يبدأ تسليم الصواريخ للقوات المسلحة التركية العام المقبل، لافتةً إلى أنه سيتم تسليم 260 مركبة مزودة بهذا النظام.

وتهدف تركيا إلى الحد من الاعتماد على الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فيما يخص تسليح جيشها، كما تسعى لأن تصبح في مصاف الدول المتقدمة في تصنيع الأسلحة وتصديرها.

مصدر:TRT عربي
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