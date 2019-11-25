سياسة
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قيادي في حماس يطالب السعودية بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين لديها
طالب القيادي في حركة حماس الفلسطينية خليل الحية، السلطات السعودية بالنظر في ملفّ المعتقلين الفلسطينيين لديها، معرباً عن أسف الحركة إزاء اعتقال المملكة عشرات الفلسطينيين داخل سجونها.
قيادي في حماس يطالب السعودية بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين لديها
الحية يدعو السلطات السعودية إلى النظر في ملف الفلسطينيين المعتقَلين داخل سجون المملكة / AA
25 نوفمبر 2019

أعرب القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية، عن أسف حركته إزاء اعتقال المملكة العربية السعوديَّة عشرات الفلسطينيين داخل سجونها.

وقال الحية في حوار مع وكالة الأناضول: "آسفون أن السعوديَّة التي احتضنت الشعب الفلسطيني وقدمت الدعم المادي له وكانت محطة هامة لدعم القضية، تعتقل في سجونها أناساً من الشعب لم يضرُّوا أمن البلاد ولم يعبثوا به".

ويرى الحيَّة أن من حقّ السعوديَّة محاكمة أي شخص "يثبت عليه أنه أضر بأمن الدولة. لا نمانع في ذلك"، لكنه نفى أن وجود اتهامات موجَّهة إلى المعتقلين حاليّاً.

وأضاف: "جريمة هؤلاء أنهم فلسطينيون ينتمون إلى الأرض والوطن، ويرسلون مساعدات إلى بعض الفقراء في غزة".

وأعرب الحية عن أمله في أن تسعى السعوديَّة لحلّ ملفّ المعتقلين، واصفاً إيّاه بـ"المؤلم على الأصعدة الاجتماعية والوطنية والدينية والإسلامية".

وحول تأثير علاقة حركته مع إيران على توتر علاقتها مع السعوديَّة، قال الحيَّة إن حماس "لها علاقات مع السعوديَّة وإيران منذ عشرات السنين، ولم تُقِمْ يوماً علاقة مع دولة على حساب أخرى".

وتابع: "نحن كشعب بشكل عامّ، وحماس بشكل خاصّ، نمدّ أيدينا إلى كل الشعوب والدول، في علاقات متوازنة خدمةً للقضية الفلسطينية".

وكانت مؤسَّسات حقوقية، منها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قالت في تقارير سابقة إن السعوديَّة تخفي قسريّاً 60 فلسطينيّاً، وحتى اليوم لم يصدر تعقيب من السعوديَّة حول المعتقلين الفلسطينيين لديها.

وكانت حماس أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، أن السلطات السعوديَّة تعتقل منذ أكثر من 5 شهور أحد قيادييها ونجله.

وذكرت في بيان أن جهاز مباحث أمن الدولة السعوديّ اعتقل في 4 أبريل/نيسان 2019، القيادي "محمد صالح الخضري المقيم في جدَّة منذ نحو ثلاثة عقود". ووصفت الحركة الاعتقال بأنه "خطوة غريبة ومستهجَنة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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