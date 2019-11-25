سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
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خلاصات من TRT عربي: 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يزور قطر الاثنين / AA
25 نوفمبر 2019

أهم الأحداث:

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتوجه إلى قطر للقاء أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإسرائيل تُدين الشيخ رائد صلاح.

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      أردوغان يزور قطر

      يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوجه إلى قطر الاثنين، في زيارة رسمية يشارك خلالها في الاجتماع الخامس اللجنة الاستراتيجية العليا للبلدين، وحسب بيان لدائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، فإن أردوغان سيلتقي خلال زيارته أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. [الأناضول]

      ووصل وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة تمهيداً للقمة، وتُعتبر القمة المذكورة هي السادسة والعشرون بين الرئيس أردوغان والأمير تميم خلال 60 شهراً، وهو رقم قياسي في تاريخ العلاقات بين البلدين، وربما في تاريخ العلاقات الدولية. [TRT عربي]

      إسرائيل تُدين الشيخ رائد صلاح

      أدانت محكمة إسرائيلية في مدينة حيفا الأحد، الشيخ رائد صلاح، بـ"التحريض على الإرهاب" و"دعم تنظيم محظور". وذكر موقع "والا" الإسرائيلي أنه سبق أن صدر حكم مع وقف التنفيذ على صلاح، وهذا يعني إمكانية صدور حكم بالسجن الفعلي عليه بعد إدانته. [TRT عربي]

      وفي أول تعليق له قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان: "أبارك للمحكمة اتخاذها قراراً بإدانة رائد صلاح بالتحريض على الإرهاب، وآمل أن يكون الحكم الصادر ضده متناسباً مع التهم". [الأناضول]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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