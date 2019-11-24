سياسة
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"مدى مصر" الإخباري: السلطات المصرية أطلقت سراح 4 من صحفييه
أعلن موقع مدى مصر الإلكتروني الإخباري الأحد، أن السلطات المصرية أطلقت سراح رئيسة تحريره لينا عطا الله، بجانب 3 آخرين من صحفييه هم محمد حمامة ورنا ممدوح وشادي زلط.
"مدى مصر" الإخباري: السلطات المصرية أطلقت سراح 4 من صحفييه
"مدى مصر" يعلن الإفراج عن صحفييه الذين أوقفتهم السلطات المصرية في وقت سابق
24 نوفمبر 2019

قال موقع مدى مصر الإلكتروني الإخباري الأحد، إن السلطات المصرية أطلقت سراح رئيسة تحريره لينا عطا الله، بجانب 3 آخرين من صحفييه.

وأوضح الموقع عبر حسابيه الرسميين على توتير وفيسبوك أنه جرى "إطلاق سراح لينا عطا الله ومحمد حمامة ورنا ممدوح، الصحفيين بالموقع من قسم شرطة الدقي (غرب القاهرة)"، بعد نحو ساعة من إعلان الموقع توقيف الثلاثة، كما أكّد إطلاق سراح الصحفي شادي زلط الذي قال إنه أوقِف السبت.

وفيما لم يوضِّح الموقع سبب توقيف صحفييه، لم تعلن السلطات موقفاً بشأن ما أعلنه مدى مصر المحجوب محلياً بالبلاد بشأن إطلاق سراح صحفييه أو توقيفهم، إلا أن البعض ربط الإجراء بنشر الموقع تحقيقاً تحدّث فيه عن إرسال محمود السيسي نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأحد العاملين في جهاز المخابرات الحربية إلى روسيا في مهمة طويلة.

وانتقدت منظمات محلية ودولية بينها "العفو الدولية" توقيف صحفيي مدى مصر الأربعة.

وترفض مصر بيانات حقوقية محلية ودولية بشأن التراجع الكبير في ملف حقوق الصحفيين والإعلاميين ببلادها، وتعتبرها "أكاذيب" في وقت تقول بيانات حقوقية إن عشرات من الصحفيين والمعارضين حُبسوا احتياطياً على خلفية نشر أخبار كاذبة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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