سياسة
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لأول مرة في التاريخ.. 3 فرق عربية تشارك في مونديال الأندية
يشارك في كأس العالم للأندية الذي تستضيفه قطر بين 11 ديسمبر/كانون الأول و21 ديسمبر/كانون الأول، كل من الهلال السعودي بطل آسيا والترجي الرياضي التونسي بطل إفريقيا، والسد القطري باعتباره بطل الدولة المستضيفة للعرس العالمي.
لأول مرة في التاريخ.. 3 فرق عربية تشارك في مونديال الأندية
كأس العالم للأندية تقام في قطر من 11 ديسمبر/كانون الأول إلى 21 ديسمبر/كانون الأول
24 نوفمبر 2019

تشهد النسخة القادمة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي ستقام بقطر، مشاركة ثلاث فرق عربية للمرة الأولى في التاريخ.

جاء ذلك بعدما انتزع الهلال السعودي الأحد، لقب دوري أبطال آسيا عقب الفوز على أوراوا ريد ديناموز الياباني بهدفين دون رد في إياب النهائي، إذ انتهى لقاء الذهاب بفوزه أيضاً بهدف من دون رد.

ويشارك في المونديال فرق الهلال والترجي الرياضي التونسي بطل إفريقيا، والسد القطري باعتباره بطل الدولة المستضيفة للعرس العالمي.

و كان الأهلي المصري قد لعب في نسخة 2006 كما شارك النجم الساحلي التونسي في 2007، وعاد الأهلي للظهور مجدداً في 2008، وشارك أهلي دبي الإماراتي بالمونديال في 2009 والوحدة الإماراتي في 2010.

وشارك الترجي التونسي والسد القطري في نسخة 2011 والأهلي المصري في 2012 وفي النسخة التالية مع الرجاء المغربي، والمغرب التطواني ووفاق سطيف الجزائري في 2014، وغاب العرب عن نسختي 2015 و2016.

وشهدت نسخة 2017 مشاركة الوداد المغربي والجزيرة الإماراتي وفي 2018 لعب العين الإماراتي والترجي التونسي.

وتستضيف قطر النسخة الجديدة من مونديال الأندية خلال الفترة بين 11 و21 ديسمبر /كانون الأول المقبل.

واكتملت بذلك قائمة المشاركين في البطولة وهم: الهلال والسد والترجي وليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي وفلامنغو البرازيلي وهينجين سبورت من دولة نيو كاليدونيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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