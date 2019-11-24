لاحت بوادر صراع داخل حزب الليكود الإسرائيلي على خلافة زعيمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم رسمياً بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال ضمن ثلاث قضايا فساد.

وتقدّم عضوان في قيادة الليكود بطلبين لرئيس مركز الحزب (الهيئة القيادية للحزب) حاييم كاتس الأحد، لبحث إمكانية إجراء انتخابات تمهيدية عاجلة في الحزب، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" المقرّبة من حزب الليكود عن كاتس، قوله إنه سيلتقي نتنياهو لبحث إمكانية إجراء هذه الانتخابات التي يدور جدل حول الهدف منها، من دون أن يحدد موعداً لهذا اللقاء.

وأضاف كاتس أنه تلقى طلبين من كل من القياديين بالليكود جدعون ساعر ونير بركات بهذا الشأن.

وفي حين يسعى ساعر إلى انتخابات عاجلة داخل الليكود يطمح أن تقوده إلى رأس الحزب خلفاً لنتنياهو، قدّم بركات مقترحاً من شأنه إحباط مساعي ساعر عبر استحداث منصب قائم بأعمال رئيس الحزب يتولى مهامه حال اعتباره "عاجزاً" عن القيام بها، وذلك بهدف الإبقاء على نتنياهو في الزعامة وتسليم مهامه لقائم بأعماله يجري انتخابه.

وساعر الذي يعتبره نتنياهو ندّاً له في الليكود، سبق أن كشف عن نيته التنافس على رئاسة الحزب، وتقدّم بطلب لإجراء انتخابات تمهيدية سريعة خلال أسبوعين لاختيار قيادة لليكود بما في ذلك رئيسه.

ويسعى ساعر لإجراء الانتخابات التمهيدية في الليكود بشكل عاجل قبل انتهاء مهلة مدتها 21 يوماً للكنيست بدأت الأربعاء، لاختيار أحد أعضائه لتشكيل حكومة بعد فشل نتنياهو ومنافسه زعيم حزب أزرق-أبيض بيني غانتس في هذه المهمة.

وفي حال انقضاء هذه المدة ينص القانون الإسرائيلي على حل الكنيست بشكل تلقائي والذهاب إلى انتخابات عامة ثالثة خلال 90 يوماً من لحظة حل البرلمان.

ويقول ساعر إنه يريد الفوز بزعامة الليكود للعمل على تشكيل حكومة جديدة، وتجنيب إسرائيل جولة الانتخابات الثالثة قبيل انتهاء مهلة الـ21 يوماً المذكورة.

وحسب موقع "واللا" الإخباري، من المقرر أن يعقد مركز الليكود اجتماعاً داخلياً، في الخامس من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، إلا أن ساعر طالب بتقديم موعد الاجتماع لبحث طلبه.

وكان مقربون من نتنياهو قالوا إن مركز حزب الليكود سبق أن اختاره زعيماً له ومرشحاً لخوض انتخابات الكنيست ورئاسة الوزراء، وإنه لا ضرورة لإجراء انتخابات تمهيدية مبكرة كما نقل عنهم موقع "واللا".

والخميس، أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت في مؤتمر صحفي، تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 ملفات فساد.