سياسة
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العراق.. قوات الأمن تقتل 3 محتجين في الناصرية
لقي ثلاثة محتجين عراقيين مصرعهم برصاص قوات الأمن خلال احتجاجات شهدتها مدينة الناصرية، في حين أصيب 50 آخرون.
العراق.. قوات الأمن تقتل 3 محتجين في الناصرية
مساء السبت قتل ثلاثة متظاهرين وأصيب أكثر من 50 آخرين في مناطق مختلفة بالعراق / AFP
24 نوفمبر 2019

قالت مصادر بالشرطة العراقية ومصادر طبية إن قوات الأمن فتحت النار على محتجين في مدينة الناصرية جنوب العراق في ساعة متأخرة الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وذكرت المصادر لوكالة رويترز أن المحتجين تجمعوا عند ثلاثة جسور رئيسية في المدينة، واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأضافت المصادر أن أكثر من 50 آخرين أصيبوا في اشتباكات بالمدينة معظمهم بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأو ل الماضي، قُتل خلالها 340 شخصاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أُعد استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذراً من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع" سيترك مصير العراق للمجهول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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