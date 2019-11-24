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عودة الإنترنت في إيران بعد أسبوع كامل من الحجب بسبب الاحتجاجات، ورئيس وزراء قطر السابق يعلق على أنباء حل الأزمة الخليجية.

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عودة الإنترنت

قالت شبكة نت بلوكس لمراقبة أنشطة الإنترنت السبت، إن خدمة الإنترنت تعود بسرعة في إيران بعد أسبوع كامل من حجب الحكومة هناك للشبكة رداً على احتجاجات واسعة ضدها. [TRTعربي]

ووردت تقارير بأن خدمة الإنترنت لا تزال متقطعة في العاصمة طهران، إلا أن آخرين في أنحاء البلاد تحدثوا عن استعادة قدرتهم على الوصول إلى الخدمة. [TRTعربي]

يأتي ذلك بعد أسبوع من رفع أسعار الوقود يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني، الذي أثار مظاهرات سرعان ما تحولت إلى العنف وشهدت إضرام النار في محطات وقود ومصارف ومتاجر. [TRTعربي]

"صلح غير مشروط"

اعتبر رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في سلسلة تغريدات عبر حسابه بتويتر، أن الأزمة الخليجية أحدثت خللاً في مجلس التعاون، مُبدياً ترحيبه بـ"الصلح غير المشروط الذي يحفظ كرامة الدول وسيادتها". [TRTعربي]

وأكد ضرورة عدم تكرار مثل هذه السياسات، مشيراً إلى وجوب إجراء "بحث عميق من قِبل أعضاء مجلس التعاون الذي جُمّد في هذا الخلاف والمنطقة في أشد الاحتياج إلى مثل هذا التكتل". [TRTعربي]

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية انتشاراً لتقارير تتحدث عن انفراجة قريبة للأزمة الخليجية قد تحصل خلال القمة الخليجية المقبلة. [الأناضول]