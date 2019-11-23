أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة، أنه سيدعم وزير الخارجية مايك بومبيو إذا استقال من أجل الترشح لمجلس الشيوخ، في وقت يزداد تورطه الدبلوماسي في ملف التحقيق الذي قد يفضي إلى عزل سيد البيت الأبيض.

طموح للرئاسة

يعد إعراب ترمب عن دعمه لاستقالة حليفه المقرّب المحتملة أول تأكيد علني أن بومبيو يفكر في خوض المنافسة للوصول إلى مجلس الشيوخ في ولايته كنساس.

وعلى الرغم من أن بومبيو لم يصرح بشكل واضح بشأن مسعاه للترشح لمجلس الشيوخ فإن الأمر بات شبه مؤكد نظراً إلى زياراته المتكررة لكنساس ومقابلاته الدورية مع وسائل الإعلام في الولاية.

وخلال مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز، ذكر ترمب أن وزير الخارجية قال له: "انظر، أفضّل البقاء حيث أنا" لكنه أكد له أنه "يحب كنساس".

وقال ترمب: "إذا كان من المحتمل أن يخسر الحزب الجمهوري هذا المقعد، فأعتقد أنه سيقوم بذلك وسيحقق فوزاً كاسحاً لأنهم يحبونه في كنساس".

وتعد كنساس ولاية جمهورية تقليدياً ولم تنتخب ديموقراطياً في مجلس الشيوخ منذ عام 1932، وهي أطول فترة امتنعت أي ولاية خلالها عن انتخاب ممثل عن أحد الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة.

لكن أي الحزبين لا يرغب في المخاطرة بانتخابات العام المقبل التي يسعى ترمب خلالها للفوز بولاية ثانية.

وانتخبت كنساس ديموقراطياً كحاكم لها العام الماضي. وبين المرشحين الجمهوريين لمجلس الشيوخ كريس كوباش، وهو ناشط مناهض للهجرة يستبعد أن يجذب الوسطيين.

ويُنظر إلى بومبيو، وهو مسيحي إنجيلي كان عضواً في الكونغرس له جذور في حزب الشاي الشعبوي، على أنه يطمح للترشح بنفسه للرئاسة سنة 2024.

فضيحة أوكرانيا

تعرّض بومبيو، الذي صوّر نفسه على أنه مدافع عن وزارة الخارجية عندما وصل إلى السلطة في مارس/آذار 2018، إلى انتقادات واسعة لعدم دفاعه عن الدبلوماسيين الذين كانوا على صلة بالفضيحة.

ورفض بومبيو تقديم أي دعم للدبلوماسية ماري يوفانوفيتش التي أقالها ترمب من منصبها كسفيرة إلى كييف، وانتقدها خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهاجمها على تويتر عندما مثلت أمام الكونغرس خلال جلسة استماع علنية.

وتورّط بومبيو شخصياً بشكل متزايد في الفضيحة، إذ أقر أنه كان طرفاً في اتصال 25 يوليو/تموز، الذي طلب ترمب خلاله خدمة من الرئيس الأوكراني، وكان محور التحقيق الجاري باتجاه عزله.

الجميع كان جزءاً

وأفاد سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، تحت القسم، بأن بومبيو كان على علم بما اعتبرها السفير محاولة غير لائقة من ترمب لإجبار أوكرانيا على الإعلان عن فتح تحقيق بشأن منافسه السياسي جو بايدن.

وقال إن "الجميع كان جزءاً" من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب لحمل أوكرانيا على إجراء تحقيقات قد تصب في النهاية في صالح الرئيس الأمريكي بمن في ذلك نائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو.

وأدلى سوندلاند، وهو صاحب فنادق ومتبرع سياسي لترمب، بشهادته تحت القسم في اليوم الرابع من الجلسات العلنية في تحقيق المساءلة.

ويمكن أن يقود التحقيق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إلى الموافقة على توجيه تهم رسمية إلى ترمب ثم إرسالها إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لإجراء محاكمة بشأن عزل الرئيس من منصبه. ولا تحظى فكرة عزل ترمب بتأييد كبير بين الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

وبينما قال الديمقراطيون إن شهادة السفير عززت قضيتهم في عزل ترمب، قال البيت الأبيض والرئيس نفسه إن الشهادة برأته.

وقال ترمب للصحفيين عن إفادة سوندلاند: "أعتقد أن الأمر كان رائعاً. أعتقد أن عليهم أن يغلقوا التحقيق الآن".

الأمر ليس سرياً

قال سونلاند إنه أرسل رسالة بالبريد الإلكتروني لمسؤولين من بينهم بومبيو والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني ووزير الطاقة ريك بيري في 19 يوليو/تموز، مفادها بأن الرئيس الأوكراني الجديد مستعد لطمأنة ترمب بأنه "سيجري تحقيقاً كاملاً وشفافاً" و"سيسلك كل الطرق".

وقال سوندلاند عن رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلها قبل الاتصال الهاتفي في 25 يوليو/تموز بين ترمب وزيلينسكي الذي أدى إلى فتح التحقيق في القضية: "الجميع كان جزءاً من الأمر. لم يكن سراً".

ويركز التحقيق على المكالمة الهاتفية التي طلب فيها ترمب من زيلينسكي فتح تحقيق فساد مع بايدن وابنه هنتر، وفي أمر نظرية لا تستند إلى أساس بأن أوكرانيا وليست روسيا، هي التي تدخلت في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

ويحقق الديمقراطيون أيضاً فيما إذا كان ترمب أساء استغلال سلطات منصبه بحجب مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 391 مليون دولار كوسيلة للضغط عليها لإجراء التحقيقات التي تصب في صالحه. وقدمت الأموال لكييف في وقت لاحق، وكان الكونجرس قد أقر المبلغ لمساعدة أوكرانيا على محاربة الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا في الجزء الشرقي من البلاد.

ويحظر القانون الاتحادي على المرشحين قبول المساعدة الأجنبية في الانتخابات.

وصور سوندلاند نفسه كمشارك غير مرحب بالضغط على أوكرانيا وجادل بأنه أبقى رؤساءه في وزارة الخارجية والبيت الأبيض على علم بجهوده.

واستشهد السفير برسالة البريد الإلكتروني التي أرسلت في 22 أغسطس/آب لبومبيو بشأن جهوده لحمل زيلينسكي على الالتزام بإجراء التحقيق، مشيراً إلى أن ذلك ربما يكون سبيلاً للخروج من المأزق بشأن المساعدات الأمنية والاجتماع بين زيلينسكي وترمب.

وقال مارك شورت مدير مكتب بنس في بيان: "لم يُجرِ نائب الرئيس أبداً محادثة مع جوردون سوندلاند بشأن التحقيق في أمر بايدن أو بوريسما أو الإفراج المشروط عن المساعدات المالية لأوكرانيا بناء على تحقيقات محتملة".

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "لم يبلغ جوردون سوندلاند الوزير بومبيو قط بأنه يعتقد أن الرئيس ربط المساعدات بالتحقيقات في أمر منافسين سياسيين. وأي تلميح بالعكس هو كذب صريح".

ودافع الجمهوريون عن ترمب بالإشارة إلى تصريح سوندلاند بأنه كان يفترض أن المساعدات الأمنية لأوكرانيا كانت مرتبطة بالتحقيقات، لكن لم يخبره أحد بذلك.

هل ينجح بومبيو؟

واتّهم الكاتب الصحافي المعروف توماس فريدمان بمقال نشر في نيويورك تايمز، بومبيو، بالفشل في الاستفادة من الدروس التي تعلمها في أكاديمية ويست بوينت العسكرية النخبوية التي تخرّج منها الدبلوماسي وكان الأول على دفعته.

وكتب فريدمان: "لا يمكنني إلا افتراض أن بومبيو رسب أو تخلى عن حضور جميع الدروس عندما نشاهد سلوكه الجبان والحقير كقائد وزارة الخارجية. لن أرغب في حياتي بأن أكون في الخندق ذاته مع هذا الرجل".

وذكرت شبكة NBC نيوز نقلاً عن مصادر لم تسمها مؤخراً أن الفضيحة تسببت في خلاف كذلك بين بومبيو وترمب، إذ انتقد الأخير عدم منع الوزير مسؤولي وزارة الخارجية من الإدلاء بشهاداتهم في جلسات الاستماع العلنية في الكونغرس بشأن القضية.

لكن ترمب أشار إلى أن بومبيو لا يزال يحظى بدعمه، إذ قال في مقابلة فوكس نيوز إن "مايك أدى وظيفته بشكل مذهل".