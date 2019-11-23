سياسة
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إيران.. عودة الإنترنت بعد أسبوع كامل من الحجب بسبب الاحتجاجات
أعلنت شبكة نت بلوكس لمراقبة أنشطة الإنترنت السبت، أن خدمة الإنترنت تعود بسرعة في إيران بعد أسبوع كامل من حجب الحكومة هناك للشبكة، رداً على احتجاجات واسعة ضدها.
إيران.. عودة الإنترنت بعد أسبوع كامل من الحجب بسبب الاحتجاجات
منظر عام لساحة الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود في طهران / Reuters
23 نوفمبر 2019

قالت شبكة نت بلوكس لمراقبة أنشطة الإنترنت السبت، إن خدمة الإنترنت تعود بسرعة في إيران بعد أسبوع كامل من حجب الحكومة هناك للشبكة رداً على احتجاجات واسعة ضدها.

وأضافت الشبكة أن القدرة على الوصول إلى الإنترنت بلغت 60% فجأة بعد ظهر السبت.

وغردت عبر تويتر قائلة إن الوصول إلى الإنترنت يستعاد في إيران بعد أسبوع من الحجب وسط احتجاجات واسعة.

ووردت تقارير بأن خدمة الإنترنت لا تزال متقطعة في العاصمة طهران، إلا أن آخرين في أنحاء البلاد تحدثوا عن استعادة قدرتهم على الوصول إلى الخدمة.

يأتي ذلك بعد أسبوع من رفع أسعار الوقود يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني، الذي أثار مظاهرات سرعان ما تحولت إلى العنف وشهدت إضرام النار في محطات وقود ومصارف ومتاجر.

وقالت منظمة العفو الدولية إن 106 أشخاص راحوا ضحية الاضطرابات وحملة القمع، وهو ما تنفيه إيران من دون عرض عدد مقابل من جانبها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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