سياسة
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أمازون تقاضي البنتاغون لاستثنائها من عطاء بـ10 مليارات دولار
تقاضي شركة أمازون البنتاغون لاستثنائها من عطاء قيمته 10 مليارات دولار مُنح لشركة مايكروسوفت أواخر أكتوبر/تشرين الأول.
أمازون تقاضي البنتاغون لاستثنائها من عطاء بـ10 مليارات دولار
أمازون تقاضي البنتاغون لاستثنائها من عطاء قيمته 10 مليارات دولار / AP
23 نوفمبر 2019

أعلنت شركة أمازون الأمريكية العملاقة أنها تقاضي وزارة الدفاع بنتاغون، بسبب استثنائها من عطاء بقيمة 10 مليارات دولار، مُنح لشركة مايكروسوفت.

وأفادت وكالة أسوشييتد برس السبت، بأن أمازون قدمت شكوى قانونية إلى محكمة المطالبات الفدرالية الأمريكية، تسعى فيه للطعن على قرار البنتاغون.

ولم يُكشف عن تفاصيل بشأن تلك الشكوى، إلا أن أمازون قالت في وقت سابق من الشهر الجاري إن "تحيزاً واضحاً" من جانب الحكومة.

ومنحت وزارة الدفاع الأمريكية العطاء لشركة مايكروسوفت في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتعتبر شركة أمازون الأوفر حظاً للفوز بالعقد، لكن الانتقادات المتكررة من جانب الرئيس دونالد ترمب لرئيس الشركة جيف بيزوس ألقى بظلال من الشك على العملية، حسب المصدر نفسه.

ونقلت أسوشيتد برس عن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن "عملية الشراء أنجزت، إلى حد ما، دون تأثير خارجي".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعربت أمازون عن دهشتها لخسارتها العقد المتعلق بتكنولوجيا تخزين البيانات السحابي.

واعتبرت أمازون نفسها في بيان، أنها "الرائدة بشكل واضح في الحوسبة السحابية، ونحن مندهشون لتلك النتيجة".

وبموجب العقد ستقدم مايكروسوفت "متطلبات مهمة وعاجلة لمشروع البنية التحتية الدفاعية، الذي يعرف باسم جيدي"، حسب البنتاغون، وتستمر مدة العقد عشر سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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