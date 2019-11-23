سياسة
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أنقرة تؤكد البحث عن بدائل إن لم تحصل على مقاتلات F-35
أشار وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إلى أن أنقرة ستبحث حتماً عن بدائل في حال لم تحصل على مقاتلات "F-35". مؤكداً في الوقت ذاته أن تركيا ستُفعّل منظومة S-400 الروسية للدفاع الجوي بشكل مستقل عن منظومات الناتو، ولن تدمجها معها بأي شكل من الأشكال.
أنقرة تؤكد البحث عن بدائل إن لم تحصل على مقاتلات F-35
أقار قال إن "على الجميع أن يعلم أنه في حال تعذّر حصولنا على مقاتلات F-35، فإننا سنضطر للبحث عن بدائل أخرى" / AA
23 نوفمبر 2019

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن أنقرة ستبحث عن بدائل حتماً في حال لم تحصل على مقاتلات F-35.

وأكد أقار، في تصريحات خلال مشاركته في برنامج "Talk to Al Jazeera"على قناة الجزيرة، أن تركيا ستفعّل منظومة S-400 الروسية للدفاع الجوي بشكل مستقل عن منظومات الناتو، ولن تدمجها معها بأي شكل من الأشكال.

ولفت إلى أن تركيا كانت ترغب في الحصول على منظومات باتريوت من الولايات المتحدة في بادئ الأمر، لكن عندما تعذّر ذلك اشترت منظومة S-400.

وبخصوص برنامج مقاتلات F-35 التي تشارك تركيا في تصنيعها، قال أقار "على الجميع أن يعلم أنه في حال تعذّر حصولنا عليها، فإننا سنضطر للبحث عن بدائل أخرى بطبيعة الحال".

الدوريات التركية الروسية

وحول تفاهم سوتشي الأخير بين تركيا وروسيا بشأن إبعاد تنظيم PKK/YPG الإرهابي بمختلف مسمياته، عن الحدود السورية-التركية، لفت إلى أن الوقائع على الأرض تُظهر أن بعض العناصر مازال في المنطقة، حيث إن الانتهاكات لا تزال متواصلة من قِبل الإرهابيين.

وأوضح أن اللقاءات مع الروس متواصلة من أجل إخراج كافة المجموعات الإرهابية من المنطقة.

وأعرب عن اعتقاده بأن الدوريات التركية الروسية المشتركة ستكون أكثر فائدة وأكثر نجاحاً في الأيام المقبلة، من حيث رؤية التطورات في المنطقة عن كثب.

وأشار إلى أنه يجري بحث إنشاء نقاط مراقبة في المنطقة، إضافة إلى الدوريات المشتركة وسيُبتّ في الموضوع خلال الأيام المقبلة.

ورداً على سؤال بخصوص عملية نبع السلام التي أطلقتها تركيا ضد إرهابيي PKK/YPG، شمال شرقي سوريا، أكد أقار حرص أنقرة على وحدة أراضي جيرانها كافة وفي مقدمتهم سوريا.

وأضاف: "لا نطمع بأراضي أي أحد، هدفنا الوحيد هو ضمان أمن بلادنا وأمتنا".

منطقة خفض التصعيد

وحول الأوضاع في منطقة خفض التصعيد بإدلب، أعرب أقار عن أسفه لعدم إبداء النظام الاحترام اللازم لوقف إطلاق النار في المنطقة.

ولفت إلى أن النظام بذل ما بوسعه لتنفيذ خروقات في كل فرصة، وأردف "بالطبع يمكننا القول إنهم حصلوا على نوع من الدعم من الروس في هذا الموضوع".

وأوضح أن هجمات النظام وداعميه أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1200 سوري معظمهم من المدنيين، منذ 6 مايو/أيار، فضلاً عن نزوح 600 ألف، مؤكداً أن هذا الوضع يمثل مأساة إنسانية خطيرة للغاية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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