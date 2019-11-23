اعتبر رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن الأزمة الخليجية أحدثت خللاً بمجلس التعاون، مُبدياً ترحيبه بـ"الصلح غير المشروط الذي يحفظ كرامة وسيادة الدول".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر حسابه بتويتر، تعليقاً على أنباء تحدثت عن قرب حل الأزمة الخليجية، التي اندلعت في يونيو/حزيران 2017.

وقال آل ثاني إن الصلح المنتظر يحتاج إلى "تقييم مدى الضرر من جميع الأطراف"، مشدداً على أن يكون "هذا هو الحل للأزمة والحصار الذي فرض علينا، وأصاب المنطقة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً".

وأكد ضرورة أن يكون ذلك "عبرة" بحيث لا تتكرر مثل "هذه السياسات التي لم تُؤدِّ إلى نتيجة سوى إحداث خلل بمجلس التعاون الخليجي"، مبدياً ترحيبه بـ"الصلح غير المشروط الذي يحفظ كرامة وسيادة الدول".

وأشار إلى وجوب إجراء "بحث عميق من قبل أعضاء مجلس التعاون الذي جُمّد في هذا الخلاف والمنطقة في أشد الاحتياج لمثل هذا التكتل".

ولفت إلى أن المجلس في آخر 10 سنوات "لم يكن فعالاً كما تطمح له شعوب المنطقة"، رافضاً الحديث في موضوع "الثقة المهزوزة بين أعضاء المجلس"، والتي تحتاج إلى سنوات من أجل إعادة بنائها، على حد قوله.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية انتشاراً لتقارير تتحدث عن انفراجة قريبة للأزمة الخليجية قد تحصل خلال القمة الخليجية المقبلة، بعد فرض حصار على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أن الحصار استهدف السيطرة على قرارها السيادي.

وما عزز تلك الأنباء موافقة الاتحادات الكروية للسعودية والإمارات والبحرين على المشاركة في بطولة كأس الخليج (خليحي 24)، التي تحتضنها قطر، في الفترة ما بين 26 نوفمبر الحالي و8 ديسمبر المقبل، بعد رفضهم المشاركة سابقاً.