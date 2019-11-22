سياسة
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حماس تنفي وجود تطورات حول تبادل أسرى مع إسرائيل
وسائل إعلام تتحدث عن وجود تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل، وحركة المقاومة الإسلامية حماس تنفي وجود أي تحركات وتطورات مع إسرائيل حول صفقة تبادل أسرى جديدة.
حماس تنفي وجود تطورات حول تبادل أسرى مع إسرائيل
حماس تنفي وجود تطورات حول تبادل أسرى مع إسرائيل / AA
22 نوفمبر 2019

نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس الجمعة، وجود أي تحركات وتطورات مع إسرائيل حول صفقة تبادل أسرى جديدة، كما نفى خليل الحية، القيادي البارز في الحركة، صحة أنباء تداولتها وسائل إعلام تحدثت عن وجود تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل.

حماس: لا تطورات في ملف التبادل

نفت حركة حماس في بيان الجمعة، وجود أي تحركات وتطورات مع إسرائيل حول صفقة تبادل أسرى جديدة.

وقال موسى دودين‎، عضو المكتب السياسي لحماس ومسؤول ملف الأسرى: "ننفي ما ورد في تقارير إعلامية عن تحركات وتطورات في ملف التبادل"، مضيفاً أن "الجمود في هذا الملف يتحمله الاحتلال الصهيوني وقادته".

وتابع دودين: "نأمل من وسائل الإعلام الفلسطينية أن تكون عند مسؤولياتها في التعاطي مع هذا الملف، وأن تراعي حساسية المسألة للأسرى وذويهم، وأن تستقي أي جديد في هذا الملف من الجهات ذات الاختصاص فقط".

وأكدت حماس في أكثر من مناسبة، أنها لن تكشف عن مصير الإسرائيليين ما لم تفرج تل أبيب عن أسرى فلسطينيين أعادت اعتقالهم في السنوات الماضية بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل عام 2011.

الحية: لا يوجد تقدم بمفاوضات التبادل

ونفى خليل الحية، القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية حماس، صحة أنباء تحدثت عن وجود تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقال الحيّة، في حوار خاص مع وكالة الأناضول: "لا يوجد تقدم بعملية التفاوض مع الاحتلال... الحكومة الإسرائيلية غير جاهزة لدفع ثمن صفقة تبادل جديدة"، مضيفاً أن حركته "جاهزة للتفاوض في أي صفقة جديدة لتبادل الأسرى".

وتابع: "نحن جاهزون والوفد المفاوض جاهز والأوراق جاهزة والقرارات جاهزة... جاهزون لمفاوضات ماراثونية مسقوفة بزمن، بشرط أن يكون الاحتلال جاهزاً لدفعه، لكن إسرائيل غير جاهزة".

وعدّ الحية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً، مع عائلات الجنود المفقودين في غزة، "تصريحات للاستهلاك الإعلامي وتحقيق مكاسب انتخابية وتهدئة روع عائلات هؤلاء الجنود".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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